¿De dónde vienen las imágenes que aparecen en el intro de Malcolm el de en medio?

No importa cuántas veces veas Malcolm el de en medio, siempre encontrarás algo nuevo que disfrutar. Esta serie, un verdadero ícono de su época, se ganó un lugar especial en el corazón de millones de fans por su humor único y sus momentos inolvidables. Cada escena es una referencia cultural, y el intro con su emblemática canción no es la excepción. Seguro más de una vez te has preguntado: ¿De dónde vienen esas imágenes tan peculiares del inicio? ¡Hoy resolveremos ese misterio!

El origen de la intro de malcolm el de en medio

En la canción de inicio de la serie, seguro te has percatado de que hay varias imágenes aleatorias que aparecen intercaladas con clips de la serie. Esto genera una sensación de caos que va muy adecuada con los personajes del Malcom el de en medio. Ahora, vamos a desmenuzar una por una para entender de dónde provienen cada uno de estos videos.

Los hombres que luchan contra la tortuga gigante

Esta imagen pertenece a una película titulada “One million Tears B.C” una película británica de 1966 dirigida por Don Chaffey. Por alguna extraña razón, esta película pasó a ser considerada de culto e incluso impulsó la carrera de su protagonista Raquel Welch.

La película aparece nuevamente en la intro cuando sale una mujer que parece va a ser devorada por pterodáctilos.

Los animes que aparecen en el intro

Primero aparece el chico con la sonrisa siniestra bajo la lluvia. Esta imagen es seguida por un chico rubio en patineta que va hacia la pantalla a máxima velocidad. Estas imágenes pertenecen a un anime conocido como Jikuu Tenshou Nazca, de 1998.

Referencia a ‘Clash Of Titans’

Esta película, también conocida por su nombre en español “Furia de Titanes” de 1981, está basada en el mito de Perseo. La producción la incluyó, pues fue una película que divirtió a todos.

El monstruo del mar encantado

La escena donde un marinero y una mujer se están besando y de la nada, sale un monstruo verde que se lleva a la chica. Esta es una de las escenas más extrañas que aparecen en la intro y pertenecen a la cinta Creature From The Haunted Sea de 1961.

La película da la sensación de pertenecer al género del terror, pero realmente tiene varios tintes de comedia en ella.

El hombre en llamas

Esta toma pertenece a la película llamada “Thrill Seekers” de 1999. Esta cinta salió solo en la televisión. La temática es sobre viajeros en el tiempo donde el protagonista buscará evitar todo tipo de catástrofes.

La pelea de lucha libre y boxeo

Primero, la secuela donde aparecen unos luchadores de lucha libre pertenece a un enfrentamiento entre Chris Benoit y Bret Hart de 1999, donde competían por el campeonato mundial de peso pesado de la WCW. El ganador de la pelea fue Benoit.

En cuanto a la pelea de boxeo, se trata del combate del cubano Pedro Cárdenas contra el canadiense Willie DeWitt. Los boxeadores peleaban por el título de North American Boxing Championship de 1982.

Un dato curioso de la última pelea que vemos es que cuando el boxeador noqueó al referí, tuvieron que sustituirlo y también fue noqueado por el mismo boxeador.

