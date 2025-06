Estas canciones quedaron fuera de “Mentiras, la serie”, según Regina Blandón

Aunque “Mentiras, la serie” conquistó al público con una selección de éxitos del pop en español, no todo el repertorio planeado para la serie logró llegar a la pantalla. Durante una charla con fans, Regina Blandón, quien es una protagonista de la adaptación televisiva del exitoso musical, reveló que varias canciones fueron descartadas debido a los elevados costos de derechos de autor.

Canción que no pudimos escuchar en “Mentiras, la serie”

Así es, incluso el elenco tuvo llegó a ensayar canciones que nunca se pudieron grabar, como “Solamente amigas”, una canción clave del repertorio ochentero que incluso se trabajó con vestuario incluido. “Solamente amigas, la ensayamos, teníamos nuestros vestuarios puestos y todo”, contó Blandón, confirmando esta canción como una de las primeras bajas del proyecto.

La actriz mencionó que también había un número musical planeado para un dueto con Luis Gerardo Méndez, pero que tampoco se pudo concretar por las mismas razones: “Había otra que íbamos a cantar Luis Gerardo y yo, pero tampoco”, comentó sin revelar el nombre de la canción, pero todo parece indicar que la canción era una pieza importante dentro del guion original.

Blandón confesó que otros de los temas que deseaba interpretar era “Dónde te has metido”, que tampoco logró superar el filtro de derechos: “Sí, a mí también me quedaron ganas de cantar ‘Dónde te has metido’…”, lamentó.

¿Por qué es tan difícil incluir estas canciones?

Regina explicó que la música representa uno de los elementos más costosos en cualquier producción audiovisual, especialmente cuando se trata de canciones populares y relevantes dentro de la cultura, pues, cuentan con múltiples titulares de derechos. Aun así, aseguró que el repertorio final se eligió con cuidado y que esta decisión no afecta de ninguna manera la esencia del musical original; esta se mantiene intacta.

A pesar de las restricciones legales, “Mentiras, la serie” logró emocionar a fans del teatro y la música retro en español. ¿Ya viste la serie?

