J-Hope confirma nuevo álbum y gira de BTS tras el éxito de su tour en solitario

Muy buenas noticias para el mundo del K-pop y más para todos los Army. J-Hope, integrante del icónico grupo surcoreano, fue el portador de estas extraordinarias noticias y es que confirmó que BTS ya se encuentra trabajando en un nuevo álbum y una gira mundial que comenzaría en 2026. La noticia llega justo tras el cierre de “Hope on the Stage”, la exitosa gira en solitario del cantante, la que concluyó en Goyang, Corea del Sur, el pasado 14 de junio.

BTS vuelve en grande: J-Hope confirma álbum y tour para 2026

El último concierto de la estrella del k-pop, estuvo a otro nivel y es que reunió, por primera vez desde 2022, a todos los miembros del grupo. Mientras, Jungkook subió al escenario para interpretar “I Wonder...” y “Seven” junto a J-Hope, RM, V, Jin y Jimin estuvieron presentes entre el público. Incluso Suga hizo su aparición pública tras la controversia legal a la que se tuvo que enfrentar. Esto envió un claro mensaje de unidad entre los miembros.

BTS prepara su regreso con nueva música y una gira global

En una entrevista reciente para el programa coreano Omniscient Interfering View, J-Hope lo que todos los fans querían escuchar, BTS está enfocado en su próximo lanzamiento musical. Aún no hay una fecha oficial de estreno, sin embargo, esta noticia cambió todo para sus fans. Por si fuera poco, mencionó que el grupo planea una gira mundial para 2026, lo que ya generó gran expectativa, especialmente después del anuncio de la apertura de una oficina de HYBE en Mumbai, India, y la inclusión de la bandera india en el evento BTS FESTA 2025.

Esto probablemente se deba al enorme éxito de la gira de J-Hope como solista, pues la gira “Hope on the Stage” dejó claro el poder de convocatoria del artista. Con 33 conciertos en ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Saitama, Bangkok y Manila, el tour fue un éxito con entradas agotadas y una recepción impresionante. En cada show, interpretó temas de Hope World, Jack in the Box y su EP Hope on the Street Vol. 1, incluyendo sus himnos como “Arson”, “Equal Sign” y “Chicken Noodle Soup”.

Con esta nueva etapa, BTS promete regresar más fuerte que nunca. ¿Qué es lo que más esperas de esta nueva etapa para BTS?

También te puede interesar: Glenn Close y Billy Porter se unen a la precuela de “Los Juegos del Hambre”: estos serán sus personajes