Merlina temporada 3 sorprende con nuevo reparto: estas son las estrellas que se unen a la serie

La temporada 3 de Merlina ya está en camino y acaba de confirmar la llegada de nuevos actores al reparto de la serie: Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se suman oficialmente. El anuncio se dio a conocer hace unos minutos y marca un nuevo rumbo para la historia, la cual seguirá explorando el universo oscuro de Nevermore con personajes clave que podrían cambiarlo todo.

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¿Cuáles son los nuevos personajes que llegan a Merlina?

El anuncio de los nuevos miembros del elenco se hizo a través de las redes sociales de la plataforma de streaming que transmite la serie. En ninguna de las publicaciones se releva cuál será el papel de cada uno de ellos en la nueva temporada de la popular serie protagonizada por Jenna Ortega. También ya se había anunciado que Winona Ryder formará parte del elenco. Es probable que se revele en los próximos meses con más detalle conforme la producción avance.

¿Qué podemos esperar de la temporada 3?

Se espera que la tercera temporada repita la mezcla de misterio, humor oscuro y drama juvenil que tanto ha caracterizado a la serie. Con nuevas caras en el elenco, la historia podría expandirse hacia conflictos más profundos, nuevas amenazas o incluso alianzas inesperadas. La trama retomará los acontecimientos recientes, en los que la protagonista busca ayudar a su amiga Enid, la cual, recordemos, enfrenta una situación complicada tras convertirse en una mujer lobo alfa.

¿Cuándo se estrenaría la nueva temporada 3 de Merlina?

El rodaje de la nueva temporada de Merlina inició a principios de 2026 en Irlanda. Se espera que la serie estrene su tercera parte en 2027 debido a lo complejo de la producción. Esta continuará profundizando en el universo de la Familia Addams y los misterios que rodean a la Academia Nevermore bajo la dirección de Tim Burton.

Por ahora solo nos queda esperar a que la producción y la plataforma revelen más información sobre la serie. ¿Qué te gustaría ver en la nueva temporada?