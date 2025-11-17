¿Cómics sorpresa? Así funcionan las Blind Bags de Marvel, el nuevo furor para coleccionistas

El mundo del coleccionismo sigue evolucionando y ahora Marvel Comics presenta su nuevo formato sorpresa para los fans: Las Blind Bags. La idea es simple, pero puede resultar bastante adictiva, pues se trata de comprar un cómic cuyo número ya conoces, pero la portada que te toca es un misterio hasta abrir el sobre sellado (algo así como los sobres de cartas de juegos TCG). Esa mezcla de azar, nostalgia y exclusividad está haciendo que los fans busquen conseguir todas las portadas.

¿Qué son las Blind Bags de Marvel y por qué todos hablan de ellas?

El formato no reemplaza la venta de cómics tradicional, pues las portadas base seguirán estando disponibles en tiendas como siempre. Pero algunas variantes, como las ilustraciones inéditas y ediciones ultrararas, solo pueden obtenerse abriendo una Blind Bag.

El origen del formato y los primeros lanzamientos

Aunque la idea de sellar cómics no es nueva o innovadora, Marvel anunció oficialmente su nueva línea True Believers Blind Bag, debutando con Ultimate Endgame #1 en diciembre de ese año. Tres meses después, en marzo de 2026, el relanzamiento de Daredevil #1 (por Stephanie Phillips y Lee Garbett) se convertirá en el segundo título en adoptar este sistema.

Por qué las Blind Bags están cambiando el juego

Detrás del misterio hay una estrategia clara: revitalizar el mercado físico del cómic, impulsar a las tiendas especializadas y generar conversación constante entre los fanáticos en diferentes plataformas. Y es que todos saben que cada que abres un sobre, se convierte en un pequeño evento: un unboxing con valor emocional, económico y narrativo.

Las Blind Bags no solo buscan sorprender: están redefiniendo la experiencia de ser fan en una era donde la exclusividad es parte del juego y el entretenimiento.

