Si no alcanzaste álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lanzan uno para los fans de Betty La Fea

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya se siente en el ambiente y en cada rincón donde los fanáticos de la fiesta deportiva intercambian estampas de lo que es ahora un clásico de las celebraciones futboleras: “el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Pero para quienes no alcanzaron o son más fans de Ecomoda, existe una opción pensada para los fans de Yo soy Betty, la Fea.

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¿Qué se sabe sobre el nostálgico álbum de estampas de Yo soy Betty, la fea?

Es importante señalar que el álbum de estampas de Yo soy Betty, la Fea. la fea no está a la venta de manera oficial; no obstante, dentro de la conversación digital, se ha señalado que es una versión creada por los fans para su impresión digital y por tiendas enfocadas en artículos retro.

Del mismo modo, se comenta que el álbum cuenta con 32 páginas, estampas especiales y tradicionales, y además con minipósters. Tras viralizarse, los fans de la icónica telenovela colombiana ya comenzaron a buscar donde “intercambiar” las estampas.

¿Qué es Yo soy Betty, la fea?

Yo soy Betty, la fea es una icónica telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán en 1999. La trama relata la historia de Beatriz Pinzón, una economista de gran talento y mente brillante, pero poco atractiva, que busca hacerse un lugar dentro de un mundo marcado por los estándares de belleza.

Además de la versión colombiana, esta telenovela ostenta una gran cantidad de adaptaciones a lo largo del mundo, sumando hasta ahora 28 versiones oficiales.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Hasta ahora se ha estimado que llenar el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene un costo que va de los $4 mil pesos a los $11 mil pesos mexicanos. Esto, según la encuesta, que es la colección de estampas más grande de la historia, con 980 estampas representando a 48 selecciones.

Considera que estos costos son especulativos, ya que en gran medida el costo puede variar con aspectos como la suerte y los intercambios realizados.