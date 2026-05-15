Invaden casa de actor de Modern Family y la situación terminó con ambulancias: esto pasó

Eric Stonestreet, famoso por interpretar al simpático Cameron pareja de Mitchell Pritchett en Modern Family (Familia Moderna), vivió fuertes momentos de tensión luego de que un presunto invasor ingresara a su propiedad ubicada en Kansas City, Missouri. De acuerdo con lo difundido por TMZ, el incidente ocurrió la mañana del viernes y provocó una fuerte movilización policial y médica, pues sorprendió que una ambulancia llegara al domicilio del actor. La buena noticia es que Stonestreet no se encontraba en casa al momento de los hechos, pero eso no evitó que la noticia se volviera viral en redes sociales.

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¿Qué ocurrió en la casa de Eric Stonestreet?

De acuerdo con los reportes, una persona habría ingresado ilegalmente a la propiedad del actor, por lo que el equipo de seguridad a cargo de la propiedad detectó la situación y llamó de inmediato a la policía. Al lugar también acudieron algunos paparazzi y filtraron algunas imágenes de las patrullas, los oficiales revisando el perímetro y una ambulancia del Departamento de Bomberos de Kansas City.

¿Por qué llegaron ambulancias al lugar?

Según la información que fue difundida por medios estadounidenses, el presunto invasor habría sufrido una emergencia médica dentro de la propiedad, lo que provocó que los paramédicos acudieran al domicilio alrededor de las 10:15 de la mañana. Lo que no se sabe por el momento es qué fue lo que pasó, ni se conoce el estado de salud del sospechoso. Lo que sí se confirmó es que la ambulancia abandonó el lugar sin sirenas ni luces encendidas.

Como habíamos mencionado, por suerte el actor no se encontraba en su casa, pues esto evitó que la situación escalara todavía más. Además, también se reveló que él apenas llevaba unos nueve meses viviendo en la propiedad, pero se desconoce si esto tuvo algo que ver con el allanamiento. Lo que sí se sabe es que, por el momento, las autoridades continúan investigando exactamente cómo logró entrar el sospechoso.