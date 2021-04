¡Motivos por los que NO te puedes perder WandaVision en Disney Plus!

WandaVision es una serie de Disney Plus, dentro del Universo Marvel, que sigue a los personajes de La Bruja Escarlata Wanda Maximoff y Vision, parte importante de todas las películas de Avengers. En este artículo, te contamos todo lo que debes saber sobre esta producción y por qué no puedes perdértela.

1. La primera...de muchas

WandaVision es la primera, de al menos 8 series, que ya fueron confirmadas por Marvel y Disney Plus para ser lanzadas en esta plataforma. Así que si quieres seguir la historia de esta exitosa franquicia, no puedes perderte esta ni ninguna de las próximas series.

2. Su historia

Y precisamente dentro del Universo Marvel, esta serie es una continuación directa de la película Avengers Endgame de 2019, inclusive sucede tres semanas después, por lo que descubriremos mucho de lo que sigue en la historia.

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Doblado | Disney+

3. Dr. Strange

Lo que veamos en WandaVision será una preparación o está relacionado de manera directa, a una de las próximas películas del Universo Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que será la segunda entrega de este personaje en el cine, así que necesitarás saber qué viene.

4. Sus personajes y producción

WandaVision fue muy bien recibida por críticos y seguidores de Marvel, que elogiaron las actuaciones, el desarrollo de la historia, su tono cómico y hasta su referencia a diferentes shows y programas más antiguos de la televisión como Malcolm in the Middle, Modern Family o The Office.

