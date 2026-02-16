Muere famosa creadora de series durante rodaje en Grecia a los 52 años

La productora Dana Eden, quien fuera reconocida por ser una de las principales responsables del éxito internacional de la serie “Tehran”, falleció a los 52 años. La productora de la serie se encontraba en Grecia trabajando en la cuarta temporada del popular thriller de espionaje de Apple TV+. Su cuerpo fue hallado dentro de un hotel de Atenas y así lo confirmaron las autoridades este 16 de febrero de 2026. Se reveló que ya iniciaron las investigaciones; por el momento se desconocen las causas de muerte, pero reportes preliminares indican que no habría señales de violencia.

También te puede interesar: Spirit Awards 2026: Resumen y mejores momentos de la Ceremonia de Premiación, rumbo a los Oscar

El impacto que ha causado su muerte ha sido fuerte dentro de la industria televisiva, pues ella era una figura clave para el mundo de la ficción israelí. Fue por eso que su trabajo alcanzó relevancia global en el mundo de las plataformas de streaming.

¿Qué ocurrió con Dana Eden en Grecia?

De acuerdo con los reportes de agencias internacionales, Dana Eden fue encontrada sin vida en su habitación de hotel en Atenas, ciudad en la que se encontraba de rodaje para la nueva temporada de su afamada serie Tehran. De acuerdo con los informes policiales, de momento todo parece indicar que el cuerpo fue hallado sin signos de agresión física o violencia. A pesar de esto, las autoridades griegas siguen investigando, por lo que no hay un informe oficial que revele las causas de muerte.

¿Por qué Dana Eden fue tan importante para la televisión?

Ella se convirtió en una de las productoras más influyentes de Israel, pues Dana logró posicionar en el mercado internacional varias de las producciones locales en las que trabajó. Su mayor éxito fue Tehran, una serie de espionaje que retrata tensiones políticas y conflictos en Medio Oriente, la cual se estrenó en 2020. Esta última fue nombrada la mejor serie de drama durante los Premios Emmy de 2021.

Reacciones ante el fallecimiento de Dana Eden

Para muchos su muerte sigue siendo un misterio y temen que haya sido víctima de un crimen a pesar de la negativa de las autoridades; incluso en un comunicado de la productora de Eden, Donna an Shula Productions, menciona: “Los rumores sobre una muerte por motivos criminales o nacionales son falsos e infundados”.