EN VIVO: Spirit Awards 2026, descubre minuto a minuto quiénes se convierten en los ganadores rumbo a los Premios Oscar

Los Film Independent Spirit Awards 2026 son solo una de las antesalas que suceden rumbo a los Premios Oscar en su edición 98, aquí se premia lo mejor del cine y las series independientes o que costaron menos de 20 millones de dólares. Sigue EN VIVO cada una de las novedades de la premiación y descubre si se logra romper algún récord hoy 15 de febrero.

Horario y dónde ver en vivo los Spirit Awards 2026

Los Spirit Awards 2026 darán inicio en punto de las 4:00 p.m., hora Centro de México, y si quieres seguir cada actualización de lo que suceda en la ceremonia de premios a lo mejor del cine y la televisión puedes hacerlo a través de azteca7.com

¿Dónde ver Peter Hujar's Day?

Peter Hujar's Day es la película con más nominaciones en los Spirit Awards 2026, con un total de cinco. Sin embargo actualmente en México no está disponible en ninguna plataforma de streaming y tampoco en cines, por lo que habrá que esperar a ver si alguna plataforma logra adquirirla y estrenarla pronto.