El personaje de Marvel que se hizo famoso a partir de la saga de Los Vengadores sigue siendo muy popular a la fecha y en esta ocasión hay una teoría que explica la conexión que tiene Thanos con otras famosas caricaturas.

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Su rol en estas producciones ha estado a cargo de Josh Brolin, actor reconocido por filmes como Sin Lugar Para Los Débiles o Milk que le ha dado voz en las oportunidades donde ha aparecido en la pantalla grande.

El trabajo ha sido tan bueno que es considerado uno de los mejores villanos animados que ha hecho Marvel y algunos especialistas se han animado a considerarlo como uno de los mejores némesis de todos los tiempos.

¿Cuál es la conexión que tiene Thanos con otras famosas caricaturas? Luis Velody afirmó en su cuenta de TikTok que el guante que utiliza este personaje ya había sido usado previamente por otros como Aladdin o Ben10 (personaje perteneciente a una caricatura que tuvo su serie en Cartoon Network durante 4 temporadas).



Danny Phantom es el otro que también emplea un guante semejante al de Thanos a lo largo de la serie que se extendió por 3 envíos en Nickelodeon. En definitiva, si bien es cierto que hay otros dibujos animados que estuvieron empleando el mismo recurso, la realidad es que este personaje de Marvel es el único que ha llegado a la pantalla grande.



Mucha gente se mostró sorprendida por este análisis de Luis Velody pero hay una realidad concreta y es que también las coincidencias en vestimentas, elementos y demás son totalmente inevitables pues muchas de las personas involucradas en la realización de caricaturas previamente han trabajado para otras compañías.

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El secreto pasa por no verse impactado por ello sino por disfrutar cada una de estas creaciones que mucho bien les hacen a los espectadores.