Emmys 2025 EN VIVO: Lista Completa de los actores, actrices y series ganadoras del año
El premio a lo mejor de la televisión ya está aquí, y con una competencia bastante reñida, te presentamos a todos los ganadores de la noche en los Emmys 2025.
¡Los Emmys premian lo mejor de las series televisivas, y en su edición 77 presentan esta noche a todos los ganadores! No te pierdas la lista completa de quienes ganaron este 2025 la estatuilla. Con Nate Bargatze directo desde Peacock Theatre de Los Ángeles, con presentadores de todo el mundo y asistentes que van desde Pedro Pascal hasta Jenna Ortega, los Emmys tiraron la casa por la ventana este año.
Lista completa ganadores Emmys 2025
Como las favoritas de la noche se encuentran títulos como Severance, The Pitt, The Bear y The Studio, series que han destacado este año como las mejores criticadas y con un elenco bastante sorprendente.
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shrinking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere (GANADOR)
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Mejor reality show de competencia
- “The Amazing Race”
- “RuPaul’s Drag Race”
- “Survivor”
- “Top Chef”
- “The Traitors” (GANADOR)
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Liza Colon-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks (GANADORA)
- Kathryn Hahn, The Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, The Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actriz en una serie de drama
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance (GANADORA)
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie de drama
- Zach Cherry, Severance
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- James Marsden, Paradise
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance (GANADOR)
- John Turturro, Severance
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
- Patricia Arquette, Severance
- Carrie Coon, The White Lotus
- Katherine LaNasa, The Pitt (GANADORA)
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actriz en una serie de comedia
- Uzo Aduba, The Residence
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks (GANADORA)
Mejor actor en una serie de comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio (GANADOR)
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear