7 reglas de Gibbs para sobrevivir al trabajo | NCSI: Investigación Criminal
Estas reglas sirven para investigar crímenes, pero descubrimos que también son útiles
El agente especial Leroy Jethro Gibbs tiene muy claras las reglas que se deben de seguir al pie de la letra para sacar adelante la investigación de un caso (aunque, no siempre las cumplen).
En esta ocasión tomamos 7 reglas que no sólo te ayudarían a resolver un crimen, sino, que también pueden funcionar para que logres integrarte a la vida de Godín...