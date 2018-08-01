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7 reglas de Gibbs para sobrevivir al trabajo | NCSI: Investigación Criminal

Estas reglas sirven para investigar crímenes, pero descubrimos que también son útiles

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Escrito por: TV Azteca Digital

El agente especial Leroy Jethro Gibbs tiene muy claras las reglas que se deben de seguir al pie de la letra para sacar adelante la investigación de un caso (aunque, no siempre las cumplen). 


En esta ocasión tomamos 7 reglas que no sólo te ayudarían a resolver un crimen, sino, que también pueden funcionar para que logres integrarte a la vida de Godín...

Reglas #8: Nunca dar nada por hecho. 

Que si te dan un aumento  o no, que si te tocan vacaciones o no, que si era verde y no morado…
 ¡Mejor asegúrate, así las cosas llegarán siempre a buen puerto!


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Regla #12: Nunca salgas con un compañero de trabajo.

Esta es la regla más importante, porque así te evitas dramones como los de las telenovelas y malos entendidos en la oficina. 


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Regla #14: Dobla la línea, no la rompas. 

En México esta regla es conocida como: “Si la bebes, no la derrames” o el clásico, “no te pases de listo”. (Aquí está muy claro, no se necesita de más explicaciones). 


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Regla #15: Siempre trabaja en equipo.

¡Es una forma de integrarse al ambiente Godín de una forma segura y práctica!


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Regla #28: Si necesitas ayuda ¡pregunta! 

Está bien tener iniciativa, pero por lo general, es bueno asegurarse de que el trabajo está bien hecho, así que, no dudes en preguntar a los más experimentados. 


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Regla #45: ¡Limpia el desorden!

Esto no sólo significa limpiar el área de trabajo, también habla de hacerse cargo de los conflictos…


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Regla 70: A veces, estás equivocado

Nadie es perfecto y a veces es mejor reconocer los errores ¡reconocer los desaciertos es toda una habilidad! aunque, en realidad es MUCHO mejor no equivocarse tanto.


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¡Así que ya sabes! Si necesitas más reglas para sobrevivir al mundo laboral, checa estas y otras reglas del mejor agente de NCIS: Investigación Criminal de lunes a viernes a las 5:30 pm por Azteca 7. 