Esto es lo que pasa cuando un metalero se destapa como fan de Sailor Moon | Sailor Moon

En las redes sociales se pueden encontrar muchas cosas, y en esta ocasión, una banda sorprendió con su genial interpretación del tema de Sailor Moon ¡pero en versión metal!

sailor jupiter y sailor venus

¿Que cómo se ve un metalero fanático de Sailor Moon?

Tienes que verlo tú mismo, porque ¡es lo más increíble que te pasará hoy!