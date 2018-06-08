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Esto es lo que pasa cuando un metalero se destapa como fan de Sailor Moon | Sailor Moon

Una banda sorprende con su interpretación del tema principal de la serie y es lo más increíble que te pasará hoy.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

 En las redes sociales se pueden encontrar muchas cosas, y en esta ocasión, una banda sorprendió con su genial interpretación del tema de Sailor Moon ¡pero en versión metal!  

  

sailor jupiter y sailor venus
sailor jupiter y sailor venus

 

¿Que cómo se ve un metalero fanático de Sailor Moon?

  

   

Tienes que verlo tú mismo, porque ¡es lo más increíble que te pasará hoy! 

 