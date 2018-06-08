Esto es lo que pasa cuando un metalero se destapa como fan de Sailor Moon | Sailor Moon
Una banda sorprende con su interpretación del tema principal de la serie y es lo más increíble que te pasará hoy.
En las redes sociales se pueden encontrar muchas cosas, y en esta ocasión, una banda sorprendió con su genial interpretación del tema de Sailor Moon ¡pero en versión metal!
¿Que cómo se ve un metalero fanático de Sailor Moon?
Tienes que verlo tú mismo, porque ¡es lo más increíble que te pasará hoy!