“Off Campus” CONFIRMA temporada 2: Conoce a los protagonistas, posible fecha de estreno y de qué va a tratar

Este año el mundo de las series por streaming se ha visto sacudido debido a que “Off Campus” conquistó al mundo entero con una historia tan romántica como intensa, lo que le valió para ser un éxito casi instantáneo, por lo que los fans se han quedado con ganas de más.

A un par de semanas de que se estrenara en Prime Video “Off Campus”, la adaptación del libro de Elle Kennedy titulado “The Deal” (que conecta una historia narrada por cuatro obras distintas), ya se ha confirmado que tendremos una segunda temporada, por lo que el romance y la intensidad seguirán…

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de “Off Campus”?

De acuerdo con la primera información adelantada por parte de Prime Video, se planea cambiar el orden de los libros, pues se saltarán directamente al tercero titulado “The Score”, donde la pareja central es Allie Hayes y Dean Di Laurentis, mismos que ya vimos en la primera entrega siendo interpretados por Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

Se espera que la segunda temporada inicie su rodaje en el mes de junio y que concluya al menos en septiembre u octubre, tomando en cuenta los ritmos de la primera entrega, pues de acuerdo con la showrunner, Louisa Levy, los guiones ya estarían terminados.

This is our Roman Empire. pic.twitter.com/PRqQQXf38j — Off Campus (@offcampusonpv) May 28, 2026

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “Off Campus”?

Tomando en cuanta que para la primera temporada se tardaron cerca de 11 meses de producción y teniendo un calendario similar para la segunda, podríamos estar viendo la segunda temporada a mediados del 2027.

Si bien, esta información surge a partir de especulaciones, todo parece indicar que los ritmos a cubrir de esta historia están bien planeados, por lo que la producción de cada nueva temporada ha ido de la mano de su antecesora.

Por lo que no tendremos que esperar mucho para ver a Allie, la estudiante que tras terminar con su novio tiene un encuentro casual con Dean, quien en realidad se da cuenta de que quiere una relación seria con esta y que dará paso a una historia de amor complicada.