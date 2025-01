Pokémon declara que este 2025 será el Año de Eevee ¿Qué tienen preparado?

Eevee es, sin duda, uno de los Pokémon más queridos de la franquicia. Este pequeño ha conquistado el corazón de millones, y su popularidad se refleja en sus ocho evoluciones, cada una tan icónica como la anterior. Por eso, el 2025 ha sido oficialmente declarado como el Año de Eevee.

¿Pero qué significa esto para los fans? Aquí te contamos todos los detalles.

Pokémon declara que el 2025 será el Año de Eevee

El anuncio fue realizado por el Pokémon Center, la división oficial de merchandising de la franquicia, a través del sitio web oficial de Pokémon. Con la declaración del 2025 como el Año de Eevee, se reveló que una amplia gama de productos temáticos estará disponible. Entre ellos destacan peluches, llaveros, pines y estatuillas que representarán a Eevee y todas sus evoluciones.

El nuevo año acaba de comenzar y, si bien es difícil predecir exactamente qué nos deparará el 2025, hay una garantía: una gran cantidad de Eevee. El Centro Pokémon celebrará a Eevee y a cada una de sus adorables evoluciones durante todo el año, por lo que habrá muchos productos emocionantes que esperar.

Además de los productos mencionados, se lanzarán nuevas figuras Pop! de Funko y diseños exclusivos de Pokémon Kitchen protagonizados por Eevee.

Por ahora, parece que el “Año de Eevee” estará enfocado principalmente en el Pokémon Center, y no se ha confirmado si habrá eventos adicionales relacionados con la temática. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta celebración se extienda a otras partes del mundo.

Habrá que esperar para descubrir qué tan lejos llega esta iniciativa y en qué lugares podría celebrarse el “Año de Eevee”.

¿Cuáles son las evoluciones de Eevee?

Como mencionamos, Eevee es uno de los Pokémon más especiales de Pokémon Company debido a sus múltiples evoluciones, cada una representando diferentes tipos. Hasta ahora, Eevee tiene ocho evoluciones oficiales, que son:



Vaporeon (agua) Jolteon (eléctrico) Flareon (fuego) Espeon (psíquico) Umbreon (siniestro) Leafeon (planta) Glaceon (hielo) Sylveon (hada)

Estas evoluciones no son populares únicamente por su bonita apariencia, resultan muy útiles para los fanáticos que suelen jugar los videojuegos, pues pueden elegir entre una variedad de tipos según su estrategia de combate o gusto personal.

¿Cuál es tu evolución favorita de Eevee?

También te puede interesar: ¡Ya tenemos fecha de estreno! Todo lo que se reveló en el nuevo avance de The Last Of Us