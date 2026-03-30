El prompt viral para crear tu foto estilo Harry Potter que está arrasando en redes

No eres el único, todos hemos soñado alguna vez con formar parte del mágico mundo de Harry Potter. Por suerte, ahora contamos con herramientas como la inteligencia artificial y finalmente podemos hacerlo realidad. Se volvió tendencia en redes sociales usar la IA para recrear una escena de la nueva serie donde vemos al protagonista a punto de jugar Quidditch en Hogwarts, pero utilizando tu rostro como protagonista. El resultado es una imagen hiperrealista que parece sacada de la nueva serie de HBO Max basada en los libros de J.K. Rowling. A continuación te dejamos la imagen que todos están recreando:

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|Crédito: HBO Max

La tendencia basada en la nueva serie de Harry Potter que todos están probando

Este trend logra combinar el hype por la nueva serie junto a la nostalgia, la tecnología y la creatividad. Lo genial de esta nueva tendencia es que no se trata solo de “poner tu cara”, sino de integrarte en una escena completamente construida, con iluminación, vestuario y ambiente dignos del mundo mágico. El resultado es tan increíble que parece que tú eres el protagonista de la saga.

El prompt viral que debes usar

Toma en cuenta que con este prompt puedes meter la casa a la que perteneces, ya sea Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Además, podrás personalizar la capa para que ponga tu apellido en esta. Las instrucciones deben quedar más o menos así:

Crea una escena cinematográfica inspirada en un estadio de Quidditch de una escuela mágica, similar a la estética de Harry Potter (imagen 1). Reemplaza al personaje original con (el hombre / la mujer) de la foto de referencia (imagen 2), manteniendo sus rasgos faciales, tono de piel y peinado exactamente iguales. Él/Ella se aleja de la cámara en un patio nevado lleno de estudiantes, pero gira ligeramente la cabeza hacia atrás por encima del hombro en una pose natural y segura. Lleva una capa de quidditch de la casa Hufflepuff (amarillo con detalles negros), tela ondeante, textura realista, ligeramente desgastada y cinematográfica. En la parte posterior de la capa, escribe verticalmente el nombre (aquí pones tu apellido) e incluye el número de jugadora del equipo de quidditch en un estilo deportivo (como los uniformes profesionales) (aquí pones el número que quieras). Entorno: Entrada a un estadio mágico medieval: estructuras de madera, estandartes de las casas, atmósfera invernal fría, nevada suave, profundidad de campo cinematográfica. Iluminación: luz invernal natural suave, ligeramente dramática, con gran detalle y sombras realistas. Estilo: ultrarrealista, fotografía cinematográfica, 4K, poca profundidad de campo, fotograma de película, composición dramática. IMPORTANTE: Mantén la identidad fiel al (hombre/mujer) de referencia, no cambies la estructura facial.

Reemplaza los paréntesis donde te lo indicamos. Junto al texto, pega primero la foto del poste (la cual está al inicio de la nota) para que le sirva de referencia y una foto tuya.

Tips para que tu foto quede mejor

Es importante que uses Gemini de Google; es la mejor opción para crear fotografías. Además de esto, para mejorar la calidad de tu fotografía, así como la precisión, toma en cuenta lo siguiente:



Usa una foto clara de tu rostro

Evita sombras fuertes o filtros en la imagen base

Prueba diferentes ángulos o expresiones

Ajusta el nombre y número para personalizarla

¡Listo! Es hora de compartir tu resultado en tus redes sociales.