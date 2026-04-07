Tu signo zodiacal revela si eres Malcolm, Reese o Dewey: Así coinciden las fechas oficiales

Los fanáticos de Malcolm in the Middle han encendido la conversación digital después de que se pudieran identificar con su personaje favorito por medio de los signos zodiacales. Sin lugar a duda, esta es una actividad que ayuda a conectar con una de las series favoritas de los mexicanos.

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¿Qué personaje de Malcolm in the Middle eres según tu signo Zodiacal?

Capricornio – Malcolm: Se estima que Malcolm nació el 11 de enero de 1988, lo que explica su personalidad analítica, disciplinada y enfocada en el éxito académico.

Sagitario – Reese: Dentro de la serie se cree que Reese nació el 19 de diciembre de 1987, reflejando su carácter impulsivo, aventurero y rebelde.

Virgo – Dewey: En la serie, Dewey nació un 24 de septiembre de 1992, lo que concuerda con su sensibilidad artística y una forma muy particular de ver el mundo.

Piscis – Francis: Para los fans, Francis nació el 13 de marzo de 1984, lo que concuerda con su personalidad independiente y emocional.

Leo – Hal: Hal nació el 1 de agosto, lo que explica su energía creativa, entusiasmo y actitud optimista.

Géminis – Lois: Lois nació un 10 de junio dentro de la serie, lo que concuerda con su carácter fuerte, comunicativo y dominante dentro de la familia.

¿La relación de los signos con su personalidad?

Dentro de la astrología, las características de cada signo zodiacal coinciden con los rasgos mostrados en la serie, lo que ayudó a que cientos de fanáticos se sintieran identificados con las personalidades de la familia más caótica.