La reacción de Leonardo DiCaprio en los Oscar 2026 que se convirtió en meme

Durante la última ceremonia de los Premios Oscar, se dio mucho de qué hablar, pero uno de los momentos que se ha grabado en la memoria de los internautas es sin duda el gesto de Leonardo DiCaprio captado por las cámaras, que pasó de una simple reacción a un meme para toda la eternidad.

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El video viral de Leonardo DiCaprio en los Oscar 20296

La reacción del actor fue suficiente para detonar la creatividad de los internautas, pues dentro del corto clip se puede observar un gesto espontáneo que causa opiniones diversas, pues mientras algunos lo señalan de sorpresa, para otros podría representar incredulidad o hasta burla, aspectos que transformaron la situación en un meme “para toda ocasión”.

Otros memes famosos de Leonardo DiCaprio

Cabe recordar que la comunidad digital no perdona y no olvida, y gracias a este nuevo material han salido de las sombras viejos momentos protagonizados por DiCaprio que se han convertido en memes y comida digital. Para los fans, algunos de los más recordados son: el brindis del personaje interpretado por el actor en The Great Gatsby, la famosa escena de sorpresa en Once Upon a Time in Hollywood y su papel en El renegado.

Este nuevo meme viral meme viral meme viral demuestra que, dentro de cualquier situación, por más cotidiana que parezca, para internet puede ser una mina de oro digital.