Protagonista de La Casa de Papel está embarazada y hace un chiste que nadie esperaba

Un embarazo siempre genera revuelo, especialmente cuando quien comparte la noticia es una actriz reconocida. En esta ocasión, se trata de una de las integrantes de la serie ‘La Casa de Papel’, quien mantiene una relación estable desde hace años, aunque hasta ahora no había dado el gran paso: Úrsula Coberó, quien dio vida a ‘Tokio’ en la aclamada producción.

Para anunciar la feliz novedad, la famosa actriz y cantante eligió su cuenta de Instagram, dejando en claro que no se trataba de un chiste ni de una imagen generada por inteligencia artificial.

Esta es la FOTO con la que Úrsula Corberó anunció su embarazo

Úrsula Corberó, de 36 años, recurrió a sus redes sociales para anunciar que será madre junto a su pareja, el actor argentino Chino Darín, sorprendiendo y emocionando a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron ante la dulce novedad.

En su publicación, escribió textualmente: “Esto no es un chiste ni una imagen generada por IA”, acompañada de dos emojis de corazones y una carita sonriente.

Fuente: Instagram Oficial de Úrsula Corberó Úrsula Corberó anunció su embarazo en redes sociales. La actriz cosechó miles de mensajes de felicitaciones.

La frase vino acompañada de varias fotos: en una de ellas, la artista muestra su pancita de embarazo, mientras su pareja aparece etiquetado sobre su vientre, aunque no de manera visible; en otra, la pareja comparte un tierno momento, dejando ver la emoción que sienten ante esta nueva etapa de sus vidas.

El post se convirtió rápidamente en tendencia, acumulando cientos de miles de “me gusta” y numerosos comentarios de felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos, quienes celebran junto a ellos esta feliz noticia.

¿Cómo nació el amor de Úrsula Corberó y el Chino Darín? Esta es su historia de amor

El amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie ‘La Embajada’. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable y discreta, alejados del foco mediático. Durante la pandemia vivieron juntos en Buenos Aires y actualmente residen en Barcelona, consolidando un vínculo sólido que combina apoyo mutuo y respeto por su privacidad.

Fuente: Pinterest Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan casi una década juntos y están más unidos que nunca.

En una entrevista, la actriz española recordó con humor su primera conexión con su pareja: “Lo primero que le dije fue: ‘Hola, soy tu novia’”, una frase que en ese momento parecía un juego, pero que con el tiempo se convirtió en una declaración de intenciones.

Su relación se fortaleció viajando juntos, compartiendo momentos familiares y apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales, demostrando que su amor va mucho más allá de la pantalla y de la distancia.

Hoy, Úrsula Corberó continúa activa en su carrera y trabaja en la película ‘Rose’s Baby’ junto a Antonio Banderas. La pareja, que ha sabido mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional, celebra ahora una nueva etapa con la llegada de su primer hijo, consolidándose como una de las relaciones más queridas del mundo del espectáculo.