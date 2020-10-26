FOTOS filtradas podrían revelar dónde se realizará el atraco final de la popular serie ‘La Casa de Papel’.

Mucho se ha especulado sobre la quinta y última temporada de la serie La Casa de Papel, la cual los fanáticos de la popular historia ya esperan con ansias.

De acuerdo con los admiradores de la serie, las últimas fotos que han sido filtradas por los actores y otras personas que dejan ver parte del rodaje de esta entrega, evidencia dónde será el atraco final de los personajes que robaron el interés de millones de fans en el mundo.

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Estas filtraciones han desatado una serie especulaciones y debates sobre el rumbo que tomará la historia creada por Álex Pina.

Uno de esos rumores que se han desatado tras juzgar una de las imágenes que se han podido ver del rodaje, es que quizá Lisboa, interpretada por Itziar Ituño, será quien lidere a la famosa banda de atracadores ante la ausencia de El Profesor.



El último atraco

Además, en la misma fotografía que circula en redes sociales, se puede ver que Lisboa y otros personajes de La Casa de Papel se encuentran afuera de las instalaciones del Banco de España, lo que se ha confirmado con lo que se ha podido ver en otras imágenes que se han filtrado.

Ante esto, se ha especulado que será ahí donde se lleve a cabo el atraco final de La Casa de Papel.

En otra imagen que fue compartida por el actor Enrique Arce, quien es mejor conocido en la serie como Arturo, se puede apreciar el edificio del paseo de La Castellana en Madrid, con lo que confirma que esta será una de las locaciones donde se grabe parte de los últimos capítulos de esta historia; también se grabó en Portugal y Dinamarca.

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