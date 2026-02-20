inklusion logo Sitio accesible
Reacciones a la muerte de Eric Dane: De actores de Euphoria hasta Grey’s Anatomy

Hace unos momentos se dio a conocer la lamentable muerte de Eric Dane y los actores de Hollywood han reaccionado a la noticia.

Escrito por: Vanesa Olmos

La muerte del reconocido actor Eric Dane ha causado una gran tristeza al mundo del espectáculo, pero en especial a aquellos otros actores que trabajaron con él, pues se ganó el corazón y la amistad de muchos.

Una de las primeras reacciones fue la del creador de la serie Euphoria, quien le dedicó unas emotivas palabras al fallecido actor:

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea para una bendición"

Famosos han reaccionado a la muerte de Eric Dane

HBO, producción de la serie de Euphoria, lamentó el sensible fallecimiento del actor y se mostraron más de que agradecidos y orgullosos de haber trabajado con él durante tres temporadas.

"Inspiró tanto al público como a sus colegas, y afrontó la ELA con valentía y compromiso con la defensa de sus derechos. Su legado perdurará": Fue parte del comunicado de SagAftra, donde se mostraron desconsolados y mostraron el apoyo total a la familia de Eric Dane.

Información en desarrollo...