El segundo capítulo de The Last of Us 2 desata emociones y teorías entre los fans

Tras un primer episodio que marcó el tono de esta nueva temporada, el segundo capítulo de “The Last of Us” temporada 2 no ha dejado a nadie indiferente. La serie de HBO volvió a emocionar, sorprender y angustiar a los espectadores con momentos intensos y guiños directos al videojuego.

¿Qué pasó en el segundo capítulo de “The Last of Us”?

ALERTA DE SPOILERS. El episodio muestra a Ellie enfrentando con más fuerza las secuelas del primer capítulo y profundiza en su relación con nuevos personajes. La tensión aumenta con la aparición de un grupo misterioso —probablemente relacionado con los Lobos (WLF) del juego — y un cierre que deja una de las muertes más dolorosas en el mundo de los videojuegos y muchas preguntas e incógnitas.

Destaca también una secuencia con gran carga emocional en la que Ellie recuerda momentos clave de su pasado. Muchos fans coinciden en que Bella Ramsey entrega una de sus mejores actuaciones hasta ahora.

¿Cómo reaccionaron los fans al segundo capítulo?

Las redes sociales estallaron con comentarios que van desde el llanto hasta la euforia. Estas fueron algunas de las reacciones:

Los fans de ‘GAME OF THRONES’ viendo morir a Pedro Pascal, otra vez. #TheLastOfUs #Joel pic.twitter.com/J8438N8ycB — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) April 21, 2025

Me watching Joel die even though I played the game #TheLastOfUspic.twitter.com/8c7Q7ddijC — kira 🍉 (@shivmcavoy) April 21, 2025

Los fanáticos, sin importar si jugaron el juego antes de la serie o no, no han dudado en declararse en estado de shock. Muchos afirman que vivir este momento nuevamente fue tan impactante como la primera vez y que el dolor tras la pérdida de Joel es real.

¿Qué se espera para el próximo episodio?

Es claro, por lo que vimos en el avance, que Ellie sentirá mucho dolor e ira tras la pérdida de Joel. Esto la llevará a buscar venganza y encontrar a los responsables de su muerte, no sin antes preparase para el momento.

¿Qué te pareció el segundo capítulo de la segunda temporada de la serie de “The Last of Us”?

