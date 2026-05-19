South Park regresa con nueva temporada y promete más caos político que nunca

Ya es oficial, South Park vuelve este otoño con su temporada 29. Así es, la icónica serie creada por Trey Parker y Matt Stone estará de regreso con nuevos episodios a partir del próximo 16 de septiembre y todo parece indicar que el humor político y social viene más fuerte que nunca. Recordemos que la temporada pasada se convirtió en una de las más comentadas en su historia por su intensidad.

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¿Cuándo se estrena la nueva temporada de South Park?

Se ha confirmado de manera oficial que la temporada 29 llegará el 16 de septiembre de 2026. Los episodios estarán disponibles al día siguiente de su transmisión por televisión en la plataforma de streaming de Paramount+. Los fans podrán estrenar capítulos cada dos semanas, con fechas programadas hasta noviembre.

A new season of ‘SOUTH PARK’ will premiere on September 16. pic.twitter.com/zkp9mnpYVb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 19, 2026

¿Por qué la temporada pasada se volvió tan viral?

Esta temporada llega luego de una temporada que hizo muchísimo ruido con los fans y fuera de ellos, pues contó con varias burlas directas a Donald Trump. Estos momentos los llevó a inundar las redes sociales con clips de sus momentos más divertidos e icónicos de las sátiras políticas extremas que manejaron en la serie.

Algunos de los episodios más comentados de la temporada fueron el de deepfake del expresidente estadounidense, donde destacaron las referencias a JD Vance, Satanás y la crítica constante al panorama político estadounidense.

South Park: un fenómeno después de casi 30 años

Cabe destacar que la serie está a punto de cumplir 30 años al aire y se mantiene como una de las más virales, divertidas e importantes de la televisión. Este reconocimiento no solo es del público, pues también cuenta con múltiples premios Emmy, a la par que sigue dominando las audiencias jóvenes adultas.

¿Qué se espera de la temporada 29?

Hasta el momento no se han revelado detalles completos de esta nueva temporada; lo que es seguro es que esta continuará criticando la política, la cultura pop, las redes sociales y la inteligencia artificial.