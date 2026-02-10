FOTOS| Revelan NUEVAS imágenes de la serie live action de Spider-Noir con Nicolas Cage

Paren todo, MGM acaba de revelar cuatro fotografías que nos revelan un poco de la estética y las escenas que veremos en la nueva serie de Spider-Noir. En estas se nos presenta un poco de la vida como investigador que lleva Ben Reilly (Nicholas Cage) y un poco de su alter ego, mejor conocido como Spider-Noir. Las fotos ya están causando revuelo en redes sociales y aquí podrás verlas todas.

Revelan nuevas imágenes del vistazo final de Spider-Noir con Nicolas Cage

La verdad es que las fotos han dejado a más de uno sin palabras. Lo primero que salta a la vista y se deja en claro es que el lenguaje visual de la serie será brutal como el personaje. Por un lado, tenemos a Ben Reilly, un investigador privado y solitario viviendo su vida humana con una estética visual y una paleta de colores muy diferente a su contraparte heroica. Spider-Noir.

Spider-Noir presenta una estética impecable, que parece salida directamente del cómic, con claroscuros que ponen la piel de gallina. Los fans no han dudado en mostrar su emoción ante estas imágenes que revelan más de lo que uno podría pensar. Como la serie estará disponible tanto en blanco y negro como a color, estas mismas imágenes también fueron presentadas en su formato de blanco y negro.

|Crédito: MGM+ / Prime VIdeo

¿De qué trata la nueva serie Spider-Noir?

La aventura de este personaje del Spider-verso nos lleva a la época de la Gran Depresión. Ben Reilly es un detective privado con superpoderes que vive en el Nueva York de 1930, alejándose del clásico Peter Parker. Ben es un alter ego, un clon envejecido, cínico y cansado del mundo. Por lo que se ha revelado hasta este momento de la trama, se sabe que se centrará en una conspiración del inframundo neoyorquino liderada por el jefe mafioso Silverman, quien arrastrará a Reilly de vuelta a sus orígenes a la par que atraviesa por una crisis de la mediana edad.

|Crédito: MGM+ | Prime Video

¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

Por el momento, no se ha confirmado una fecha de estreno exacta; solo se sabe que saldrá este 2026. Es muy probable que en unos meses el estudio revele cuándo será la fecha de lanzamiento oficial.

|Crédito: MGM+ | Amazon Prime

¿Dónde ver Spider-Noir?

La serie de Spider-Noir con Nicolas Cage estará disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. La serie tendrá un total de 8 episodios y se ha confirmado que tendrá tanto una versión en blanco y negro como una completamente a color.

