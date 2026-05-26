Hora EXACTA de estreno de Spider-Noir en Prime Video para ver desde México

Sin duda el universo que ofrece Marvel respecto a “El Hombre Araña” es uno de los más emocionantes, es por eso que Prime Video lanza una nueva serie que ya tiene a muchos fans llenos de expectativas; así es, estamos hablando de “Spider-Noir”, proyecto que contará con la participación de nada más nada menos que del icónico actor y productor estadounidense Nicolas Cage, quién ha participado en cintas como La Roca, Contra/Cara y La Leyenda del Tesoro Perdido.

Hora de estreno de Spider-Noir

En esta ocasión los fans no tendrán que esperar mucho tiempo para ver el lanzamiento de esta serie ya que se estrenará este próximo miércoles 27 de mayo. A continuación te decimos cuáles serán los horarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

España: 9:00 am.

Estados Unidos: 3: 00 am

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 am.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00 am.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 am.

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 am.

Tráiler de Spider-Noir, la serie de Prime Video

Uno de los materiales más emocionantes que los fans han podido ver ha sido el tráiler de la serie Spider-Noir, en el cuál podemos ver imágenes de época ya que esta historia se desarrolla en 1930, es decir, en plena Gran Depresión. En estos minutos que han sido presentados al público vemos al personaje de Nicolas Cage interpretar a un detective privado, el cual se enfrentará a los gangsters más peligrosos de la ciudad. A diferencia de otras cintas y versiones del típico Spider Man, esta historia es más oscura y alternativa, este hecho lo vemos incluso desde el traje de Spider-Noir, la cuál es una gabardina oscura con un sombrero, algo muy distinto al tradicional traje de “El Hombre Araña”. Por otro lad, uno de los detalles más significativos que muestra la serie es que fue filmada en dos colores, blanco y negro y color, algo atipico de ciertas producciones.

Reparto de la serie live action de Spider-Noir

La directora de casting de la serie Spider-Noir Rachel Tenner, mejor conocida por sus trabajos en Fargo y Severance hizo una de las mejores elecciones en esta nueva serie ya que cada uno de los actores cuenta no solo con el talento actoral para darle vida a los personajes sino con una trayectoria profesional impresionante que ha hecho que muchas personas se encuentren emocionadas con el estreno.