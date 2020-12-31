¿Nicolas Cage está loco? Te contamos todo sobre sus excentricidades.

Desde hace algunos años, fanáticos y seguidores del actor Nicolas Cage se encuentran preocupados por él, ya que, sus excentricidades no sólo han evidenciado que su vida está muy lejos de ser normal, e incluso, sus malas inversiones han hecho que se quede en la ruina.

Entre los años 90s y principios de los años 2000, Nicolas Cage estaba disfrutando de la gloria, su éxito como estrella de películas de acción, es algo digno de aplaudir, no obstante, algunas situaciones de su vida personal, encendieron los focos de alerta.

Pero, ¿qué tanto pudo hacer Nicolas Cage para que se cuestionara su salud mental?

Existe una amplia lista de excentricidades que han salido a la luz pública, pero aquí te dejamos un recuento de las cosas más extrañas que ha hecho el protagonista de “La Roca”.

El actor nacido en la influyente familia Coppola, en realidad cambió su apellido por Cage en honor a un superhéroe, pero su fanatismo por el mundo de los cómics no llega hasta ahí, pues, es sabido que estuvo dispuesto a pagar 140 mil dólares por una historieta.

Para obtener un papel en la cinta “Birdy”, Nicolas se arrancó dos dientes sin anestesia, esto para darle mayor realismo a su interpretación de un soldado de guerra, pues consideró que ese extremo procedimiento, le permitiría recrear el profundo dolor que sienten los combatientes.

¡No le teme ni a la muerte! Cage derrochó una gran cifra de dinero en la construcción de un sarcófago, donde planea ser enterrado junto a su extensa colección de cráneos de animales y pigmeos, la extraña construcción reside en Nueva Orleans, donde curiosos turistas acuden a ver la tumba que tiene forma de pirámide.

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Sólo por gusto… El actor decidió hacerse de excéntricas mascotas, primero fueron dos cobras gigantes, además consiguió un pulpo que le costó 150 mil dólares, ejemplar marino que aseguró, le era de utilidad para mejorar sus métodos de actuación.

A su lista de mascotas se suman un tiburón, y un cocodrilo.

Por si fuera poco, el actor tiene una colección que está compuesta por más de 50 autos de lujo, y motocicletas de alta gama.

No te pierdas a Nicolas Cage en “La Roca” por la pantalla de Azteca 7.