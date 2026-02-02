Stranger Things regresa a Hawkins con Tales from ’85: tráiler, fecha y todo sobre la nueva serie animada

Estamos cada vez más cerca de revivir las aventuras más extrañas de Hawkins con el estreno de la serie animada de Stranger Things: Tales from ’85, y es que oficialmente se reveló que esta llegará el 23 de abril de 2026. Pero eso no es todo, pues su nuevo tráiler confirma que volveremos al pueblo para vivir una aventura inédita que no vimos en la serie principal, pues estas están situadas entre las temporadas 2 y 3 de la serie original. Para que no pierdas detalle, este es el tráiler oficial que se acaba de revelar.

¿De qué trata Stranger Things: Tales from ’85?

La historia se desarrolla durante el invierno de 1985, en un periodo de aparente calma cuando en Hawkins parece haber vuelto a la normalidad. Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max intentan volver a disfrutar de una vida normal entre partidas de Dungeons & Dragons y divertidos juegos en la nieve.

Sin embargo, el adelanto revela que algo sobrevivió al Upside Down, despertando una nueva amenaza nunca antes vista, la cual parece tomar forma desde una extraña criatura relacionada con calabazas, pero no hay que dejarse engañar, pues este ser parece que evoluciona en un monstruo mucho más peligroso. El grupo deberá descubrir el origen del mal antes de que vuelva a desatar el caos en la ciudad.

¿Por qué hacer una animación de Stranger Things y no otra serie?

La idea principal era poder llevar a los fans algo diferente. El showrunner Eric Robles explicó que la animación ayudó mucho a explorar aventuras que no podían mostrarse dentro de la serie original. Es por eso que ahora se busca de esta forma ampliar el universo sin alterar la historia principal.

Nuevas voces y un universo que sigue creciendo

Aunque los personajes son los mismos que ya conocemos, esta producción contará con un nuevo elenco de doblaje para el idioma original (inglés). Entre las voces confirmadas destaca Jeremy Jordan como Steve, junto a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven y Jolie Hoang-Rappaport como Max, entre otros.

Para los fans, Tales from ’85 promete ser un viaje nostálgico lleno de misterio, acción y esa vibra ochentera que convirtió a la serie en fenómeno mundial. Todo parece indicar que logrará su objetivo, ¿tú qué piensas?

