¿La temporada 3 de Euphoria realmente se grabó en Chihuahua? Esta es la verdad tras el primer capítulo de la serie de HBO Max

El estreno del primer capítulo de la temporada 3 de Euphoria se llevó a cabo el pasado domingo 12 de abril en la plataforma de HBO Max, en donde podemos ver que los primeros minutos de la serie se desarrollan en la frontera entre México y Estados Unidos, con Rue transportando una maleta bastante sospechosa que debe llevar hasta manos de Laurie, la traficante a la que ahora le debe 100 mil dólares (gracias a los intereses).

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Sin embargo destacan lugares específicos de México en donde vemos al personaje de Rue llegar a un club nocturno para injerir paquetes y pasarlos por la frontera sin ser detectada. Y estos lugares se encuentran nada más y nada menos que en Mexicali. Específicamente en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, donde vemos a Zendaya cruzar la avenida para llegar a su destino, el cual está junto a la conocida 'Barbería del pueblo'.

Tristemente se ha reportado que Zendaya no estuvo en México para grabar esas escenas, y si ya fuiste uno de los que vio el primer capítulo podrás darte cuenta que las partes en donde sale Mexicali Rue aparece únicamente de espaldas, siendo la doble de Zendaya quien pisó territorio mexicano para grabar la serie.

|Crédito: HBO Max

¿Cuándo se estrenan todos los capítulos de la temporada 3 de Euphoria?

Euphoria temporada 3 tendrá un total de 8 episodios los cuales serán liberados semanalmente en la plataforma de HBO Max, y este es el calendario completo del resto de los capítulos que faltan por estrenarse:



Capítulo 2: 19 de abril

Capítulo 3: 26 de abril

Capítulo 4: 3 de mayo

Capítulo 5: 10 de mayo

Capítulo 6: 17 de mayo

Capítulo 7: 24 de mayo

Capítulo 8: 31 de mayo

¿De qué trató el primer capítulo de Euphoria 3?

Rue y toda su generación ahora son adultos, y ella por un tiempo pudo desaparecer del radar de Laurie, sin embargo, la traficante la encuentra de nuevo y le dice que su deuda subió a 100 mil dólares, algo que a toda costa tendrá que pagarle, por lo que Rue tiene que trabajar directamente para ella ayudando a hacer el papel de "mula", pasando droga por la frontera de Estados Unidos y México.

Cuando está por entregar un paquete de pastillas al famoso Alamo Brown, dueño de varios clubs nocturnos, Rue se ve envuelta en un problema que tendrá que resolver con astucia si es que quiere seguir con vida.