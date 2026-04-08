De X-Men, Harry Potter y One Piece, todos los GUIÑOS que tiene The Boys temporada 5

La temporada 5 de The Boys ya se estrenó el miércoles 8 de abril de 2026, sin embargo, hasta el momento, la sátira de la serie ha iniciado con todo; y apenas en los primeros dos capítulos se han visto por los menos 6 guiños a varias películas como: X-Men, Joker, La Ballena e incluso a Wolverine y hasta a un anime como One Piece.

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Frases y guiños que se han dado en la temporada 5 de The Boys

En el final del capítulo 1 de la temporada 5 de The Boys, se puede ver cómo es que, Homelander quiere ejecutar a Hughie Campbell, Marvin y Frenchie, quienes están recluidos en “Campamento de la Libertad”, a donde llevan a todos los Starlighters; los que tienen suerte, mientras que otros más, mueren a manos de los Supers.

Los Chicos serán asesinados a manos de Homelander luego de que se revelara un video en donde Homelander y Queen Maeve abordan un avión el cual está por desplomarse, sin embargo, a comparación de las historias de superhéroes que son populares donde estos sí salvan a los seres humanos, es aquí donde la cara de Vought le dice que no y que es imposible detenerlo o tratar de llevarlos uno por uno a tierra; dicho multimedia aparece en un evento y es por ello que, el hijo de Soldier Boy decide matar a los amigos de Butcher.

Cuando Butcher y compañía van por sus amigos, es aquí donde Homelander captura a Hughie Campbell y es aquí donde llega A-Train quien hace la misma escena que se vio en X-Men Apocalipsis cuando salva a Bestia y a los estudiantes de la escuela para jóvenes superdotados de Charles Xavier.

Con una escena donde el velocista ve todo en cámara lenta, al igual que el hijo de Magneto, el corredor de The Boys ve todo en pausa, y cambia las cosas, de igual forma rescata al novio de Starlight, pero hiere a A-Train, quien corre por su vida pero al final es Homelander quien termina con la vida del velocista, quien al igual de como empieza The Boys, asesina a Robin la primera de Campbell, pero se reivindica y al final es el primer muerto de la temporada 5 de dicha serie.

Los guiños que han salido en los primeros dos capítulos de la temporada 5 de The Boys

En una imagen que circula en redes sociales se ve la calavera en la bandera de pirata de One Piece

En el capítulo 2 Homelander lanza la famosa frase del Joker en el minuto 13:39

La película de La Ballena que ganó un Oscar también se ve reflejada en esta serie en el minuto 16:31 del episodio 2 con el Teenage Kix Hard Rock; este mismo personaje hace alusión a Stephen Hawking porque habla por medio de una computadora.

En el minuto 19:06 de igual en el capítulo 2, Homelander despierta a Soldier Boy, pero este asustado comienza a discutir, y es aquí donde el superhéroe de cabello amarillo le dice que sabe muy bien que le puede sacar el compuesto V de su sangre, algo como lo que pasó en X-Men 97 con Wolverine, quien es despojado del Adamantium a manos de Magneto

Ya cuando Hughie, Kimiko y Butcher quieren aplicar el virus que mata a los Supers, se encuentran con Soldier Boy, pero todo es parte de una trampa y ahora es aquí donde Sheline y Jetstream los encuentran, pero este último atrapa a Campbell y lo lleva al cielo y lo deja caer, pero llega Starlight, y lo salva al estilo de Superman con Luisa Lane, todo esto pasa en el 44:03

Terminamos con Ashley, uno de los pesos pesados de Vought, quien tomó el compuesto V y ahora hace alusión a Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando el profesor Quirrell tiene en su nuca a Voldemort, eso sucede en el minuto 49:57 del capítulo 2