Revelan cuándo se ESTRENA la primera película de Game Of Thrones

Aegon´s Conquest ya tiene fecha de estreno oficial, y de acuerdo con algunos medios, el lanzamiento de esta precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) y se estima que salga a la luz en el año 2027. Cabe señalar que, las precuelas de la serie original también están disponibles en HBO, títulos como: House of the Dragon y el Caballero de los 7 Reinos, se pueden ver en esta plataforma.

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¿De qué tratará la película de Aegon´s Conquest?

Aegon´s Conquest es una precuela de House of the Dragon, la cual se centra 100 años atrás de los sangrientos acontecimientos de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen, donde sólo Dorne puede resistir y además se consolida como un lugar independiente; además, la trama se remonta hasta 300 años antes de Game of Thrones.

¿Quién es Aegon´s Conquest?

Aegon I El Conquistador es uno de los personajes más relevantes de la historia en el Juego de Tronos, pero de igual forma no se cuenta con mucha información sobre la historia de esta nueva cinta. Este conquistador es uno de los primeros reyes de los 7 Reinos, apodo o nombre que se ganó luego de que pudiera tener en su poder a todas las regiones de Westeros, pero que también pudo unificar.

El Conquistador no nació en la Antigua Valyria, su alumbramiento se dio en el año 27 luego de la conquista en Rocadragón, quien en su momento fue el territorio de los Targaryen en Westeros; por otro lado, uno de sus dragones fue Balerion, el Terror Negro, este ser se caracteriza por haber sobrevivido a la caída de Valyria, pero fue rescatado por Aenar Targaryen.

Sin embargo, uno de sus mayores logros de Aegon, es que en su tiempo, las zonas de Westeros estaban divididas y eran totalmente independientes, por lo que, el Conquistador pudo sacarle provecho por la fuerza y llegando a dominar bajo el mando de la guerra, ya con el poder en la mano, se negó a soltarlo y fue así como su castillo fue quemado por las llamas de Balerion.

