Gustavo Santaolalla, el genio detrás de la música de “The Last of Us” y mucho más

Si la historia de “The Last of Us” logró tocarnos el corazón, una parte muy importante fue la música. Ese ambiente melancólico, emocional y profundamente humano se lo debemos a un talentoso hombre, Gustavo Santaolalla. Él es, sin lugar a dudas, uno de los compositores latinoamericanos más influyentes del mundo.

¿Quién es Gustavo Santaolalla?

Nacido en Argentina, Santaolalla es músico, compositor y productor, y desde hace décadas ha dejado huella profunda tanto en el rock latinoamericano como en el cine y la televisión. Su estilo se caracteriza por la mezcla de sonidos folclóricos, instrumentos acústicos y una sensibilidad única para capturar emociones.

Gustavo Santaolalla, más allá de su trabajo en “The Last of Us”

Aunque muchos lo conocieron gracias al videojuego y la serie de HBO, su carrera es mucho más amplia, por lo que seguramente conoces algo de su obra y no lo sabes, pero no te preocupes. Aquí te presentamos algunos de sus trabajos más importantes:



Brokeback Mountain (2005): Ganó el Oscar por Mejor Banda Sonora Original.

(2005): Ganó el Oscar por Mejor Banda Sonora Original. Babel (2006): Con esta cinta ganó su segundo Oscar.

(2006): Con esta cinta ganó su segundo Oscar. Amores Perros, 21 gramos y Biutiful : Todas dirigidas por Alejandro González Iñárritu, donde su música fue clave.

: Todas dirigidas por Alejandro González Iñárritu, donde su música fue clave. Diarios de motocicleta : Otro ejemplo de cómo su música potencia las emociones del viaje interior.

: Otro ejemplo de cómo su música potencia las emociones del viaje interior. Narcos : Fue parte de la creación del tono sonoro para esta serie.

: Fue parte de la creación del tono sonoro para esta serie. Camino a casa y El libro de la vida : Películas animadas con toques latinos donde aportó un estilo característico.

y : Películas animadas con toques latinos donde aportó un estilo característico. Café Tacvba, Juanes, Molotov y más: Como productor musical, ayudó a lanzar y consolidar a varias bandas icónicas de América Latina.

Gustavo Santaolalla no es solo un músico: es un narrador emocional que usa cuerdas, silencios y melodías para contar lo que las palabras no pueden. Ya sea en un videojuego como “The Last of Us” o en un drama, su música siempre deja marca a los espectadores.

También te puede interesar: ¡Reunión legendaria! El elenco de “El Club de los Cinco” se reencuentra tras 40 años