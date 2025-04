Ellie emprende su camino a Seatle ¿Qué pasará en el cuarto episodio de “The Last of Us” temporada 2

La segunda temporada de “The Last of Us” continúa intensificando sus emociones. Tras los desgarradores eventos del segundo episodio y el salto temporal de tres meses mostrado en el tercero, Ellie está lista para iniciar su viaje más personal y peligroso hasta ahora.

Las predicciones se basan en los hechos vividos en el videojuego de “The Last of Us Part II”. Si no lo jugaste y quieres evitar saber lo que sea para disfrutar la serie, en este momento te hacemos una pequeña alerta de Spoiler. Sin más que decir, continuamos.

¿Qué pasará en el cuarto episodio del “The Last of Us”?

El cuarto episodio de la temporada nos mostrará a Elllie dejando atrás la relativa seguridad de Jackson para buscar justicia por la muerte de Joel. El dolor y la necesidad de Venganza han marcado profundamente no solo a Ellie y Tommy, sino a toda la comunidad que intenta reconstruirse tras el ataque de los infectados.

El destino de Ellie: Seattle. Allí tendrá un primer gran encuentro con uno de los responsables de la tragedia: Manny, amigo cercano de Abby y testigo del brutal asesinato de Joel. La confrontación parece inevitable, pero ¿logrará Ellie encontrarlo y enfrentarlo como desea?

Este episodio promete continuar con los tonos oscuros y tensos en su trama, sobre todo en el aspecto emocional de Ellie, quien deberá luchar no solo contra sus enemigos, sino contra su propio dolor y furia interna.

¿Cuándo se estrena el capítulo 4 de “The Last of Us”?

El cuarto capítulo de “The Last of Us” se estrenará el próximo domingo 4 de mayo de 2025 a través de la famosa plataforma de streaming. Prepárate para un episodio lleno de acción, emociones crudas y los primeros pasos de Ellie en su misión de venganza.

