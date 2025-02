Revelan grandes novedades y la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us

La emoción se ha apoderado de los fanáticos, pues finalmente, The Last of Us, ya tiene un lugar en el calendario de estrenos de este 2025. Se revelaron varias novedades y cada una mejor que la anterior. Resulta que la segunda temporada tendrá varias escenas eliminadas del juego original por su brutalidad, además tendrá un desarrollo un tanto distinto al que disfrutamos en el videojuego.

The Last Of Us 2: ¿cuándo es la fecha de estreno?

Anota la fecha en tu calendario, la segunda temporada de The Last of Us ya tiene fecha de lanzamiento. Será el próximo 14 de abril de 2025. La noticia se reveló junto a los posters promocionales de Joel, Ellie y Abby, los tres protagonistas centrales de esta nueva temporada.

En los tres posters hay un eslogan que dice “cada decisión tiene un precio”. Este lema hace referencia a lo ocurrido al final de la primera temporada y como estos eventos cambiaran la vida de cada uno de ellos para siempre.

Esta temporada ocurre cinco años después de la primera temporada, en un mundo más peligros y con nuevos conflictos entre los personajes, sobre todo entre Joel y Ellie.

Otro punto importante es que Abby es parte clave de la trama; sin embargo, de ella no hablaremos, pues, los que solo han visto la serie no tienen idea de su relevancia. Kaitlyn Dever, será la actriz que dará vida a esta intrépida chica y demostrará su capacidad interpretativa frente a un papel femenino bastante fuerte que rompió estereotipos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan a sus personajes de Joel y Ellie, al igual que Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María a quienes, por cierto, ya conocíamos en la primera entrega de la serie. ¿Estás listo para disfrutar de la continuación de The Last of Us?

