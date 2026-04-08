¿Venganza? Esto fue lo que pasó en el cuarto episodio de Daredevil: Born Again 2, RESUMEN

Tras el episodio doble de la semana pasada de la serie Daredevil: Born Again 2, muchos cuestionamientos sobre si Matt Murdock estaba lidiando con la carga de ser un héroe surgieron, pues el debate de la moral se hacía presente y pudimos ver un contraste sobre luchar en las calles y en los tribunales como lo ha hecho en los últimos años.

Esta lucha interna mantuvo a Matt al margen y ante esta situación, se centró en un escenario más estable para él, donde peleó por la justicia de otro modo aunque esto tendría fuertes repercusiones que cambiarían su manera de percibir la justicia y le harían retomar su rol como héroe anónimo.

¿Qué pasó en el cuarto episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again?

Los testimonios sobre los crímenes del alcalde Fisk han comenzado a surgir, pero no será nada sencillo que los testigos puedan hablar sobre estos…

Daredevil ha dado con la casa de Bullseye, a quien logra acercarse para hablar sobre lo que ha sido de su vida bajo el control de Fisk y este luce determinado a vengarse, por lo que tras un épico enfrentamiento logra escapar de Matt.

Tras el ascenso de Fisk como alcalde, se organizó un evento de boxeo con este como protagonista, aunque hay otras fuerzas que buscan venganza y redención, tal como Bullseye, quien lo terminó atacandolo junto a su esposa en este evento dejando a Vanessa muy mal herida (¿Muerta?), en busca de “emparejar las cosas”.

El estado crítico de Vanessa podría desencadenar una versión más hostil, violenta y tensa del alcalde, lo que daría paso a más caos y violencia en Nueva York, lo que obligaría a Daredevil a dar ese “extra”.

We're gonna take this city back.



Don't miss Marvel Television's #DaredevilBornAgain Season 2 now streaming on Disney+. pic.twitter.com/5JrdW2dHWz — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 8, 2026

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de Daredevil: Born Again 2?

Los estrenos de esta nueva temporada serán de manera semanal, por lo que te recomendamos apuntar bien las siguientes fechas en tu calendario para que no te pierdas ningún detalle de esta serie que ya está llegando a su clímax:

Episodio 1 - 24 de marzo, 7:00 pm

Episodio 2 y 3 - 31 de marzo, 7:00 pm

Episodio 4 - 7 de abril, 7:00 pm

Episodio 5 - 14 de abril, 7:00 pm

Episodio 6 - 21 de abril, 7:00 pm

Episodio 7 - 28 de abril, 7:00 pm

Episodio 8 - 5 de mayo, 7:00 pm

