Falcon y el Soldado del Invierno, es la segunda serie original que Marvel ha producido en la plataforma de streaming, Disney Plus. Si has seguido toda la historia del Universo Cinematográfico de esta franquicia, no puedes perderter ni un solo detalle y capítulo de esta producción.

1. ¿De qué va?

Sam Wilson (Falcon) y James “Bucky” Barnes (Soldado del Invierno) se reúnen seis meses después de los acontecimientos en Avengers: Endgame, donde el Capitán América le entrega su atuendo a Falcon. Los dos mejores amigos y herederos del Capitán, se reúnen para una nueva aventura que pondrá a prueba todas sus habilidades.

2. ¿Cuánto dura?

Esta miniserie de Marvel está compuesta por 6 capítulos, que se puede ver de manera exclusiva en Disney Plus. Se fueron estrenando entre marzo y abril, de manera exclusiva en Disney Plus. El sexto y último episodio, salió el 23 de abril.

Falcon y el Soldado del Invierno | Marvel Studios | Trailer Final Doblado

3. Producción

Además de las actuaciones protagónicas de Sebastian Stan como Bucky Barnes y de Anthony Mackie como Falcon, cuenta con la dirección de Kati Skogland y Malcolm Spellman como escritor principal. Además de actuaciones de Wyatt Russell, Emily VanCamp y Daniel Brülh.

4. Una de varias

Falcon y el Soldado del Invierno es la segunda serie de Marvel en Disney Plus, la primera fue WandaVision, pero tranquilo, que vienen más. Algunas confirmadas para el futuro son: Loki, Ms. Marvel, Hawyeke, She-Hulk, entre otras.

