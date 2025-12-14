Elenco Friends recauda fondos para la Fundación Matthew Perry

Han pasado dos años desde que Matthew Perry dejó este mundo, y el elenco de Friends parece continúa recordándolo. Muestra de ello es que los cinco coprotagonistas de la icónica serie realizaron un tributo especial para el eterno Chandler Bing.

Los actores decidieron unirse para recaudar fondos para la Fundación Matthew Perry, la cual fue creada tras su fallecimiento. Para ello los artistas firmaron una serie de obras de arte inspirada en el tema de Friends para que sean vendidas.

“El elenco se ha asociado con @soundwaves_art y el artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial para esta temporada navideña”, se leía en un comunicado compartido por la fundación.

En las fotografías compartidas por la fundación puede verse a cada uno de los actores firmando las obras que ya se encuentran disponibles para los fanáticos de la serie.

Obras firmadas por el elenco de Friends

El encuentro, del cual se compartieron imágenes a través de redes sociales contó con la participación de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

En las imágenes se les puede ver firmando las obras que están inspiradas en las ondas sonoras del ya conocido tema “I'll Be There for You” que fue inmortalizado por Friends.

Según dieron a conocer se trata de una colección limitada y cada una de las obras firmadas está a la venta por $600 dólares, mientras que aquellas que no han sido firmadas pueden encontrarse por $100 dólares. La fundación detalló que todos los fondos que sean recaudados serán utilizados para ayudar a personas que sufren de problemas de adicción.

Lucha contra las adicciones

Matthew Perry libró una lucha pública y prolongada contra las adicciones durante gran parte de su vida adulta, un tema que detalló con crudeza en su memoir Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing publicado en 2022.

El actor, quien interpretó al sarcástico Chandler Bing en Friends, confesó haber consumido hasta 55 litros de vodka por semana en sus peores momentos y haber gastado millones en tratamientos de rehabilitación, ingresando en clínicas más de una docena de veces desde los 20 años.

Su honestidad sobre el opioide Vicodin, que comenzó a tomar por un dolor de espalda durante el rodaje de la serie, y su posterior dependencia a la ketamina, resaltó cómo la fama amplificó sus demonios personales.

Esta vulnerabilidad no solo humanizó a Perry ante sus fans, sino que inspiró la creación de la Fundación Matthew Perry tras su muerte el 28 de octubre de 2023, por una sobredosis accidental de ketamina disuelta.