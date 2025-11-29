Actores de Stranger Things eligen al villano más poderoso entre Vegna y Lord Voldemort

Stranger Things cuenta con uno de los villanos más poderosos, Vecna. Este ser considerado como un hechicero oscuro, ha atormentado el pueblo de Hawkins desde el 2016 que inició esta historia donde Eleven le ha hecho frente. Sin embargo, durante la gala de promoción de esta saga, algunos de sus actores fueron cuestionados a quién preferían, si a Voldemort o a su antagonista, y esta fue su respuesta.

¿A quién prefieren los actores de Stranger Things, a Vecna o a Voldemort?

La primera en ser cuestionada sobre si prefería al Señor Tenebroso o a Vecna fue Natalia Dyer, quien da vida a Nancy Wheeler. La hermana de Mike dijo que, debido a su niñez se inclinada un poco más sobre Tom Ryddle, el enemigo principal de Harry Potter.

Sadie Sink quien da vida a Max Mayfield, también fue abordada y la chica pelirroja aseguró que, también elegía a Voldemort. El actor que da vida a Will Byers se sinceró y comentó que, 100% prefería a Thanos, ya que con un solo chasquido hacía lo que quería. Sin embargo, quien defendió a Vecna fue la artista que interpreta a Eleven, Millie Bobby Brown.

¿Quién es más fuerte, Vecna o Voldemort?

De acuerdo con la IA, Voldemort tiene un arsenal mágico que no tiene límites, tiene la habilidad de teletransportarse, volar sin escoba; además manipula los 4 elementos y tiene una especialidad que es controlar el Fuego Maligno. Por otro lado, Vecna solamente cuenta con su poder psíquico y telequinesis, no es rápido y para ejecutar a sus víctimas debe hacer un proceso lento el cual incluye: que entren en trance, los hace volar y posteriormente les rompe los huesos.

En pocas palabras, si ambos se enfrentaran, el Señor Tenebroso podría lanzarle una maldición asesina (Avada Kedavra), y para que el villano de Stranger Things la evite, sería muy lento, por lo que caería muerto tras recibir el impacto verde de la maldición prohibida. Sin embargo, el contraataque de este Mago Oscuro de Hawkins es usar los traumas de sus enemigos, y podría paralizar a Tom.

Pero, Voldemort es capaz de tener la Legilimante y Oclumantes, de hecho es de los más poderosos en esta arte, y podría contrarrestar el ataque de Henry Creel, haciéndolo creer que le está ganando, pero la realidad sería otra.

