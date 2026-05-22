Vought Rising: primer tráiler y héroes de la precuela de The Boys con Jensen Ackles
Todo está listo para traer al mundo Vought Rising, la nueva precuela de The Boys que explorará los oscuros orígenes de Vought en los años 50.
Es oficial, Vought Rising ha presentado sus primeras imágenes oficiales y los fans de The Boys están completamente sorprendidos con el tono oscuro y retro que tendrá esta nueva historia. Recordemos que este nuevo proyecto es una precuela ambientada décadas antes de los eventos principales de The Boys y mostrará cómo nació el personaje de Vought Internacional. Además, nos explicarán el origen del interés por la manipulación mediática y lo corrupto del sistema de superhéroes que domina este universo.
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Jensen Ackles regresa como Soldier Boy
Una de las cosas que más emocionan a los fans es que regresa Jensen Ackles como Soldier Boy. Este personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del fandom gracias a su personalidad brutal, carisma tan particular y su personalidad completamente impredecible. La serie se concentrará en los orígenes de Vought.
Stormfront también volverá
Ackles no es el único que regresa; Aya Cash también retomará su papel como Stormfront; eso sí, veremos una etapa mucho más temprana del personaje y directamente relacionada con la creación ideológica de Vought. Esto deja claro que la serie busca explorar los temas relacionados con la propaganda y la manipulación política.
¿De qué tratará Vought Rising?
Como habíamos mencionado, la serie estará ambientada en los años 50 y nos presentará la historia del origen que tuvo toda la maquinaria corporativa detrás de los superhéroes. Al igual que la serie de The Boys, buscará explorar la corrupción política y el control mediático y cómo fue que el mismo Vought convirtió héroes en herramientas comerciales y militares.
El universo de The Boys sigue creciendo
Aunque Gen V terminó siendo cancelada, The Boys aún tiene mucho potencial y por donde explorar. Es por eso que Prime Video está convencido de expandir aún más el universo de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Recuerda que Vought Rising se estrena en 2027.