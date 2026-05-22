Vought Rising: primer tráiler y héroes de la precuela de The Boys con Jensen Ackles

Es oficial, Vought Rising ha presentado sus primeras imágenes oficiales y los fans de The Boys están completamente sorprendidos con el tono oscuro y retro que tendrá esta nueva historia. Recordemos que este nuevo proyecto es una precuela ambientada décadas antes de los eventos principales de The Boys y mostrará cómo nació el personaje de Vought Internacional. Además, nos explicarán el origen del interés por la manipulación mediática y lo corrupto del sistema de superhéroes que domina este universo.

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Jensen Ackles regresa como Soldier Boy

Una de las cosas que más emocionan a los fans es que regresa Jensen Ackles como Soldier Boy. Este personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del fandom gracias a su personalidad brutal, carisma tan particular y su personalidad completamente impredecible. La serie se concentrará en los orígenes de Vought.

Stormfront también volverá

Ackles no es el único que regresa; Aya Cash también retomará su papel como Stormfront; eso sí, veremos una etapa mucho más temprana del personaje y directamente relacionada con la creación ideológica de Vought. Esto deja claro que la serie busca explorar los temas relacionados con la propaganda y la manipulación política.

¿De qué tratará Vought Rising?

Como habíamos mencionado, la serie estará ambientada en los años 50 y nos presentará la historia del origen que tuvo toda la maquinaria corporativa detrás de los superhéroes. Al igual que la serie de The Boys, buscará explorar la corrupción política y el control mediático y cómo fue que el mismo Vought convirtió héroes en herramientas comerciales y militares.

El universo de The Boys sigue creciendo

Aunque Gen V terminó siendo cancelada, The Boys aún tiene mucho potencial y por donde explorar. Es por eso que Prime Video está convencido de expandir aún más el universo de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Recuerda que Vought Rising se estrena en 2027.