The Boys 5: Los 4 mejores capítulos de todas las temporadas para disfrutar antes de su episodio final

The Boys terminará su historia este miércoles 20 de mayo, y antes de que llegue el capítulo final, aquí te diremos cuáles son los 4 mejores episodios de la serie, los cuales marcaron historia en la pantalla chica y que dejaron a sus fanáticos con la boca abierta gracias a su historia, trama y sobre todo acción.

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¿Cuáles son los mejores 4 capítulos de todas las temporadas de The Boys 5?

Temporada 2 Capítulo 7: Butcher, Baker, Candlestick Maker

Uno de los mejores episodios de The Boys es el capítulo 7 de la segunda temporada, en este apartado se puede apreciar cómo se explora el pasado familiar que sufrió Butcher en su infancia, pero de igual forma se gana un sitio entre los favoritos de todos los fanáticos debido a que, la audiencia en el Congreso de Vought se convierte en una total carnicería cuando fallecen varios testigos políticos sin una razón aparente, esto es una secuencia que nadie esperaba.

Temporada 1 Capítulo 1: The Name of the Game

Este episodio te atrapará desde el minuto 1 ya que el espectador ve cómo llega Homelander y Queen Maeve, esta dupla salvar a unos niños de unos criminales que habían robado un camión blindado, con la clásica escena que hace referencia a Superman, Patriota pone el pecho a las balas, y posteriormente salva a los infantes. Sin embargo, el televidente puede ver el lado oscuro de tener poderes, y vemos que A-Train desvive a la novia de Hughie, momento en donde inicia todo.

Temporada 2 Capítulo 8: What I Know

Uno de los mejores capítulos que no podemos dejar pasar es el final de la segunda temporada, tiene todo, drama emocional y sobre todo, mucha acción. En este episodio se puede ver una alianza inesperada para salvar a Ryan, y es una de las mejores peleas que se ha visto cuando las chicas, Maeve, Starlight y Kimiko unen fuerzas para derrotar a Stormfront, pero el desenlace es muy trágico y es un golpe duro para Butcher.

Temporada 3 Capítulo 3: Herogasm

Terminamos con el episodio mejor calificado por los expertos, y que consideran el punto más alto de la serie; más allá del morbo que pudiera causar sobre la vida íntima de los Supers, sin embargo, este apartado brilla gracias a que Hughie le hace frente a A-Train, quien al empujarlo se da cuenta que su enemigo ha consumido el Compuesto V. Pero, el momento clave es cuando disfrutamos de la pelea entre Homelander contra Butcher, Hughie y Soldier Boy, quienes están a punto de terminar con Patriota, pero en un momento vemos el verdadero poder de este villano quien logra escapar.