¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de X-MEN ’97? Esto reveló el primer tráiler

Se ha revelado el nuevo y primer tráiler de X-Men '97 y, como era de esperarse de una de las series animadas más exitosas y queridas de Marvel, los fans ya están vueltos locos. El tráiler revela intensas batallas, viajes a través del tiempo y el espacio y la presencia de personajes como Deadpool que ponen a brincar de emoción a cualquiera. La segunda temporada llega a Disney+ el próximo 1 de julio de 2026 y también se reveló que la animación ya ha sido renovada para una tercera temporada prevista para el 2027.

También te puede interesar: Spider-Man: Brand New Day adelanta su estreno y llegará antes a los cines

¿Qué nos muestra el primer tráiler de X-Men ‘97?

Este primer avance nos muestra los conflictos con los que lidiarán los mutantes luego de los acontecimientos ocurridos durante la primera temporada, dejando en claro que se vienen fuertes conflictos para todo el equipo de los X-Men. El punto de partida de esta nueva temporada es justo después de los acontecimientos del último episodio de la animación original, donde el querido Profesor Xavier deja la Tierra. Los X-Men lo creen muerto después de eso, lo que lleva a Magneto a guiar a los mutantes a pesar de la molestia que esto genera a Cíclope.

El tráiler muestra a Deadpool y el regreso de Wolverine y Gambito

Una de las cosas que más emocionó a los fans con este primer vistazo a la segunda temporada es la aparición de Deadpool. Aunque solo fue durante unos segundos, los comentarios dentro del video del tráiler demuestran la euforia que provoca su presencia. Algunos comenzaron a teorizar sobre la finalidad que tendrá este personaje ahí y el tono que podría tener esta temporada.

Otro de los momentos más emocionantes fue el regreso de Wolverine y el resto de los X-Men, que se anuncia con un poderoso “we're back, baby” (estamos de vuelta). Recordemos que Logan había quedado en estado crítico luego de su enfrentamiento contra Magneto. Otro regreso que no pasó desapercibido fue la presencia de Gambito, el cual parece estar regresando como uno de los Jinetes de Apocalipsis, el icónico villano de los X-Men y el primer mutante del universo Marvel.

