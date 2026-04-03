¿”XO, Kitty” tendrá temporada 4? Esto se sabe sobre el futuro de la serie

La tercera entrega de “XO, Kitty”, también conocida como “Besos, Kitty” en español, ha llegado a su fin, dejando a los fans con muchísimas preguntas, siendo la más importante: ¿habrá una temporada 4? A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre el futuro de la serie. Eso sí, te advertimos que esta nota contiene spoilers.

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¿En qué terminó la tercera temporada de “XO, Kitty”?

A lo largo de la tercera temporada, el amor entre Kitty (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee) es puesto a prueba debido a los celos y las dudas de nuestra querida matchmaker. Conforme las vacaciones se acercan, Kitty debe decidir si continúa su relación con Min Ho o terminan para siempre. Para fortuna de nuestra protagonista, el amor triunfó otra vez.

Si bien todo parecía haber llegado a su fin, Min Ho decide dejar los problemas detrás y alcanzar a Kitty en el aeropuerto, antes de que ésta aborde su vuelo de vuelta a casa por las vacaciones. Es entonces cuando abre su corazón y confiesa sus sentimientos. El momento queda sellado con un tierno beso, lo que deja un final abierto: ¿¡Qué pasará con los protagonistas!?

XO, Kitty: ¿Habrá temporada 4? Esto se sabe

De momento, la compañía de streaming detrás de este fenómeno global no ha confirmado la llegada de una cuarta temporada. No obstante, el último episodio da paso a una nueva ronda de capítulos; pues Kitty y Min Ho siguen sin definir su relación; lo que deja a los fans con una verdadera incógnita: ¿Ya son novios de manera formal?

Además de la duda principal, los fans también necesitan saber qué pasará con el resto de los personajes: Lara Jean y Peter volvieron, pero ¿esta vez será para siempre? ¿Yuri y Julianna lograrán reconciliarse?... Las preguntas son muchas. Por ahora, sólo queda esperar a que se confirme la temporada 4 de “XO, Kitty”.

¿Cómo y dónde ver “XO, Kitty” en México?

Mientras tal confirmación llega, puedes disfrutar de todos los episodios de la primera, segunda y tercera temporada en streaming. La última entrega está conformada por un total de 8 capítulos:

