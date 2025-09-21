Sigue en vivo el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico MINUTO a MINUTO este sábado 20 de septiembre
“Una Más” será es el concierto extra que Bad Bunny dará en Puerto Rico luego de concluir su exitosa e histórica residencia de 30 noches en El Coliseo de San Juan o también conocido como “El Choli de Puerto Rico”.
¿Dónde está mi tambor?
Como parte de la escena, nos mostró a más personajes buscando cosas distintas, en este caso un tambor, el cuál es necesario porque con su tambor hace música y con música “bailan los vivos y los que estuvieron antes, hasta las estrellas bailan”.
¿Y dónde está mi cámara?
Así fue como el último concierto de Bad Bunny en “El Choli” inició, con una puesta que nos muestra a una chica buscando su cámara... ¿Deberá tomar más fotos?
¡Y la cuenta regresiva llegó a su fin!
Luego de unos minutos “El Conejo Malo” nos dio uno de los conteos más eternos en la historia... Casi como el de Año Nuevo.
Bad Bunny enciende los ánimos momentos antes de iniciar su tan esperado concierto:
Poco antes de iniciar su la cuenta regresiva de “Una Más”, Bad Bunny mostró un mensaje a los asistentes donde resaltó que ¡"Puerto Rico es otra cosa”!
Mensaje de Bad Bunny esta noche. pic.twitter.com/7hRkWDKiqm— Bad Bunny HQ (@BBPRTV) September 21, 2025