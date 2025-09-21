Sigue en vivo el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico MINUTO a MINUTO este sábado 20 de septiembre

No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, sigue por la web de Azteca 7 los mejores momentos del concierto de el último concierto de Bad Bunny en “El Choli” de Puerto Rico, el cuál será transmitido por Amazon Prime Video y Twitch.

Sigue los mejores momentos del último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico este 20 de septiembre, el cuál será transmitido por ÚNICA OCASIÓN, poco antes de su gira mundial.

“Una Más” será es el concierto extra que Bad Bunny dará en Puerto Rico luego de concluir su exitosa e histórica residencia de 30 noches en El Coliseo de San Juan o también conocido como “El Choli de Puerto Rico”.

