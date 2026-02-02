¿No tendremos trailer de Avengers Doomsday en el Super Bowl 2026? Esto es lo que anunció Marvel y Sony

Todo listo para el Super Bowl 2026, el cual podrá ser visto a través de la señal de Azteca 7 este domingo 8 de febrero en punto de las 17:30 tiempo del centro de México. Y aunque el partido más importante de la NFL es esperado por los amantes de los emparrillados, la realidad es que dicho cotejo reúne a millones de televidentes para ver el show de Medio Tiempo, pero desde hace unos años, también los estrenos de la industria del cine; y uno de los adelantos más esperados que rumoraba para este juego, era el trailer de Avengers: Doomsday , pero al parecer no lo tendremos.

Te puede interesar: Demon Slayer hace historia: Infinity Castle se reestrena en IMAX con formato adaptado

¿Por qué no habrá trailer de Avengers: Doomsday en el Super Bowl?

De acuerdo con el medio DEADLINE, habría revelado los adelantos de todas las películas que se estrenarán en el 2026, y qué mejor que durante el juego del Super Bowl 2026; entre estos se destacan los trailers de las siguientes cintas como: Michael, Minions 3, Toy Story 5, Disclosure Day, The Mandalorian & Grogu y The Super Mario Galaxy Movie.

Esto podría dar a entender que, Marvel y Sony no se sumarían a las películas que estrenarán sus adelantos en el partido más importante de la NFL y con ello el primer adelanto de Avengers: Doomsday y Spider-Man: Brand New Day no saldrían en el Super Bowl 2026 .

¿Por qué Marvel y Sony no sacaron los trailers de sus películas en el Super Bowl 2026?

Algunos expertos en marketing cinematográfico señalan que, el partido por el Trofeo Vince Lombardi reúne a 128 millones de usuarios, por lo que, un anuncio en este cotejo o por lo menos el de este 2026 habría alcanzado un récord de 10 millones de dólares; por solamente 30 segundos.

¿Cuándo sale el trailer de Avengers Doomsday?

Hasta el momento no se tiene una fecha oficial de cuándo saldrá el primer adelanto de esta película de Marvel, y aunque se decía que sería el 8 de febrero de 2026, todo parece indicar que, la marca de superhéroes podría lanzarlo cualquier día de la semana, tal y como lo fue haciendo con cada uno de los teaser hace un par de semanas atrás, donde el día elegido eran los martes.

