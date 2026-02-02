Bad Bunny rinde a la Academia y agradece con discurso en ESPAÑOL ganar el Álbum del Año en los Grammys 2026. “No existe nada que no podamos lograr”

Bad Bunny hizo historia en los Grammys 2026 al ganar en una de las 4 categorías principales con un material completamente en español. Así como en "Debí tirar más fotos", el puertorriqueño habló en su idioma durante todo su discurso de agradecimiento después de triunfar en Álbum del Año.

El poderoso discurso en español de Bad Bunny en los Grammys 2026

"Puerto Rico, creéme cuando te digo que somos mucho más grandes que el 100x35. Y no existe nada que no podamos lograr", comenzó diciendo el intérprete, visiblemente emocionado y con los ojos llenos de lágrimas por su premio .

Benito Antonio Martínez Ocasio le agradeció a Dios, a la Recording Academy y "a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera. A todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias mami, por parirme en Puerto Rico".

El puertorriqueño le dedicó el triunfo a todas las personas que han tenido que irse de su país natal para seguir sus sueños, y para quienes "han perdido a un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante con mucha fuerza. Este premio es para ustedes".

Bad Bunny finalizó mencionando "a todos los latinos en el mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio. Muchas gracias".

Celebridades como Gloria Estefan, Sabrina Carpenter y Lady Gaga aparecieron a cuadro aplaudiendo a Bad Bunny y mirando, conmovidas, su discurso.

Previamente, en la misma ceremonia, el intérprete había sorprendido con un fuerte discurso en contra de las políticas migratorias en Estados Unidos. "Fuera ICE", fue una de las primeras cosas que dijo al recibir el premio de Mejor Álbum de Música Urbana.

Cuántos premios ganó Bad Bunny en los Grammys 2026

Además de Álbum del Año, el "conejo malo" se alzó con el triunfo en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana y en Mejor Interpretación de Música Global con "EoO".

En total, Bad Bunny contaba con 6 nominaciones. Además de las que ya mencionamos, competía en Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Portada de Álbum.

