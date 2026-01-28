Esto es lo que tendría que hacer Bad Bunny en el Super Bowl 2026 para superar el Medio Tiempo de Michael Jackson

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi´s Stradium de Santa Clara, en California Estados Unidos. Los equipos que protagonizarán el partido más importante de los emparrillados de la NFL serán Seattle Seahawks ante los New England Patriots; pero, quien amenizará el Show de Medio Tiempo será Bad Bunny, a quienes muchos ya comparan con el Rey del Pop, hablamos de Michael Jackson, quien también participó en el espectáculo del super tazón del año 1993 el 31 de enero. Sin embargo, ¿le alcanzará al Conejo Malo para dejar atrás el legado del icono de Wacko Jacko?

Razones por las que Bad Bunny no podrá superar a Michael Jackson

Bad Bunny tendría que vender 500 millones de copias y aunque el conejo suma entre descargas, ventas físicas y los streamings. Ganar 8 Grammys Gringos en una noche como Michael Jackson , el Conejo Malo cuenta con solamente 3 en lo que lleva de carrera.

Tener 13 canciones en el top número 1 en los Billboard Hot 100 y que de ellas 5 hayan salido en el mismo año. El cantante de reggaetón sólo cuenta con un tema, a lado de J.Balvin y Cardi B llamada I Like It. O bien tener lanzar un álbum como el de Thriller que duró más de 600 semanas en los Billboard; pero lo más importante, haberlo logrado sin internet.

¿Qué canciones cantó Michael Jackson en el Super Bowl XXVIII?

En uno de los considerados mejores Shows de Medio Tiempo de un Super Bowl, El Rey del Pop cantó Jam, Billie Jean, Black or White, We Are The World y Heal the World. Sin embargo, desde antes de su participación en este espectáculo, el Rey del Pop ya había conseguido varios éxitos.

Por ejemplo, Jackson ha tenido temas en el Top 10 de Billboard en las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e incluso lo pudo hacer en el 2020. Todo esto lo consiguió gracias al sencillo de Thriller que se estrenó en 1982, y se ubicó en el sitio 4 en la cartelera Billboard de enero de 1984 como el séptimo y última canción.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026?

Para poder ver el Super Bowl 2026 en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y la señal que traerá todos los detalles sobre este partido es Azteca 7. Aquí irán los expertos de los emparrillados, Inés Sainz, Enrique Garay, El Coach Castillo, Andy Sola, Lalo Ruiz y Pablo De Rubens.

