Bad Bunny YA SUPERÓ los medio tiempo de Kendrick Lamar y Rihanna por esta increíble razón

El show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 (LX) es uno de los más esperados de los últimos años, y las expectativas están más que altas después de que Apple Music anunciara que el artista que estaría en la edición de este año sería Bad Bunny . Y si bien el recibimiento de algunos fue negativo, muchos otros se alegraron y es que es imposible negar que Benito Antonio Martínez Ocasio se ha convertido en uno de los cantantes más influyentes de su generación.

Y esto se ha demostrado de forma clara después de que en redes sociales se diera a conocer que el Conejo Malo ya había superado a Kendrick Lamar y Rihanna. Recordemos que cada anuncio de los shows de Medio Tiempo viene con un video tipo teaser en donde estos son revelados, y video con el que la NFL y Apple Music anunciaron a Bad Bunny llegó a los 3 millones de likes en 7 horas, estando ya por encima de Rihanna (2.9 millones de likes) y Kendrick Lamar (2.2 millones de likes).

Esto podría marcar cierta tendencia en donde muy seguramente el show que dará Bad Bunny termine siendo uno de los Medio Tiempo más vistos en la historia del Super Bowl.

¿Cuáles han sido los shows de Medio Tiempo más vistos del Super Bowl?

Tengamos en cuenta que hay diferentes formas de medir cuán exitoso ha sido una presentación del Medio Tiempo, sin embargo en esta ocasión nos centraremos en la cantidad de espectadores que cada show ha tenido, dejando el ranking de la siguiente manera:



Usher (2024): 130 millones de espectadores Rihanna (2023): 118 millones de espectadores Katy Perry (2015): 118 millones de espectadores Lady Gaga (2017): 118 millones de espectadores Coldplay (2016): 115 millones de espectadores

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo 8 de febrero y podrás verlo totalmente gratis y en vivo a través de Azteca 7 , además de tener la transmisión online por nuestro sitio web.