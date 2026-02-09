inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Fue una Boda Real? Esto dijo Bad Bunny sobre la ceremonia que se llevó a cabo en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

El Medio Tiempo estuvo LLENO de acontecimiento que se llevaron el foco, pero hubo algo que llamó la atención: la simulación de una boda... ¿o no fue simulación? Esto dijo Bad Bunny.

Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: A couple marries during the Bad Bunny performance onstage at the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi’s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images
Notas,
Super Bowl

Escrito por:  Gabriela Reyes

El show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny y rodeado de invitados sorprendentes como Ricky Martin y Lady Gaga, tuvo de todo: desde un niño recostándose sobre tres sillas juntas (mucha latinoamérica), hasta una boda que según el equipo de representación de Bad Bunny fue TOTALMENTE REAL.

De acuerdo a la entrevista que dio el equipo de Benito a Variety, la pareja que estuvo en el campo del Levi's Stadium es una pareja real quienes tuvieron el honor de casarse en el histórico Medio Tiempo del Super Bowl. Y hay que ser honestos, ¿quién se negaría a casarse ante millones de personas mientras el puertorriqueño hace historia frente a todo pronóstico que buscaba sabotearlo?

Según los reportes se dio a conocer que la pareja habría invitado a Bad Bunny a su boda hace varios meses atrás, y fue decisión del mismo Conejo Malo proponerles que se casaran durante el show del Super Bowl.

El show de Benito, o también nombrado en redes sociales como el BennitoBowl, estuvo lleno de simbolismos que claramente hacían referencia a la cultura de Puerto Rico, llena de escenarios que a muchos les hicieron recordar a casa, y clamando sobre todo a la emoción, mostrándonos fiestas y unión más allá de las fronteras.

¿Qué canciones cantó Bad Bunny durante el Medio Tiempo?

  • Tití Me Preguntó
  • Yo Perreo Sola
  • SAFAERA
  • Party
  • VOY A LLeVARTEV PA PR
  • EoO
  • Mónaco
  • Die With a Smile (Lady Gaga versión salsa)
  • BAILE INoVIDABLE
  • NUEVAYoL
  • LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Ricky Martin)
  • El Apagón
  • DtMF

¿Quiénes fueron invitados a La Casita en el Medio Tiempo?

El Medio Tiempo también tuvo invitados que no necesariamente cantaron con Bad Bunny, pues su famosa Casita estuvo presente en el show, y entre las celebridades que estuvieron presentes se encuentra: Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G, Cardi B.

Tags relacionados
Super Bowl 2026 Bad Bunny