¿Fue una Boda Real? Esto dijo Bad Bunny sobre la ceremonia que se llevó a cabo en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

El show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny y rodeado de invitados sorprendentes como Ricky Martin y Lady Gaga, tuvo de todo: desde un niño recostándose sobre tres sillas juntas (mucha latinoamérica), hasta una boda que según el equipo de representación de Bad Bunny fue TOTALMENTE REAL.

De acuerdo a la entrevista que dio el equipo de Benito a Variety, la pareja que estuvo en el campo del Levi's Stadium es una pareja real quienes tuvieron el honor de casarse en el histórico Medio Tiempo del Super Bowl. Y hay que ser honestos, ¿quién se negaría a casarse ante millones de personas mientras el puertorriqueño hace historia frente a todo pronóstico que buscaba sabotearlo?

Según los reportes se dio a conocer que la pareja habría invitado a Bad Bunny a su boda hace varios meses atrás, y fue decisión del mismo Conejo Malo proponerles que se casaran durante el show del Super Bowl.

A couple got married while Bad Bunny was performing at the Super Bowl halftime showpic.twitter.com/AawlX4itp6 — TidePuff (@TidePuff) February 9, 2026

El show de Benito, o también nombrado en redes sociales como el BennitoBowl, estuvo lleno de simbolismos que claramente hacían referencia a la cultura de Puerto Rico, llena de escenarios que a muchos les hicieron recordar a casa, y clamando sobre todo a la emoción, mostrándonos fiestas y unión más allá de las fronteras.

¿Qué canciones cantó Bad Bunny durante el Medio Tiempo?

Tití Me Preguntó

Yo Perreo Sola

SAFAERA

Party

VOY A LLeVARTEV PA PR

EoO

Mónaco

Die With a Smile (Lady Gaga versión salsa)

BAILE INoVIDABLE

NUEVAYoL

LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Ricky Martin)

El Apagón

DtMF

¿Quiénes fueron invitados a La Casita en el Medio Tiempo?

El Medio Tiempo también tuvo invitados que no necesariamente cantaron con Bad Bunny, pues su famosa Casita estuvo presente en el show, y entre las celebridades que estuvieron presentes se encuentra: Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G, Cardi B.