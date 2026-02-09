¿Qué significa “Ocasio 64"? El grabado de la playera de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

El Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 estuvo lleno de mensajes políticos, recuerdos de su tierra Puerto Rico, e invitados de lujo como Lady Gaga y Ricky Martin, sin embargo hubo un detalle en la vestimenta de Benito Antonio Martínez Ocasio que llamó la atención de muchos, entre el blanco de su playera resaltó el grabado "Ocasio 64", el cual parece tener un emotivo significado.

Si bien no es algo que esté confirmado por el cantante, Ocasio 64 podría hacer alusión a su apellido "Ocasio" y el 64 haciendo alusión al año de nacimiento de su madre: Lysaurie Ocasio.

Desde hace tiempo hemos tenido diferentes señales que el mismo Benito ha dado respecto a lo importante que es su mamá en su vida y en su carrera, recientemente en la conferencia de prensa que dio para Apple Music le preguntaron "¿quién te viene a la mente que siempre te apoyó y cómo impactó tu vida?" A lo que Bad Bunny, visiblemente sensible respondió: "Diría que mi madre, porque dijiste que fue antes de que me convirtiera en esto, y la primera persona que me viene a la mente es mi madre porque creyó en mí, y no me refiero a mi carrera musical, sino a todo. Creyó en mí como persona, en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones, y creía que podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento. No porque creyera que sería un gran artista, sino porque creía que soy una gran persona. Y se sienten mejor incluso con cualquier cosa".

¿Cuál es la canción en la que Bad Bunny habla de sus padres?

En su último álbum DtMF, Bad Bunny tiene una canción en donde recuerda a su padre y a su madre, cómo se conocieron y finalmente cómo lo engendraron: "LA MuDANZA" canción con la que de hecho cierra su más reciente álbum.

¿Qué canciones cantó Bad Bunny en el Super Bowl?