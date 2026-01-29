41 años cubriendo el evento deportivo más grande del fútbol americano lo respaldan... ¡No te pierdas este próximo Super Bowl LX de la mano de Enrique Garay por las señales de Azteca 7!

¿Habrá alguien más emocionado que nosotros del próximo Super Bowl LX ? Aunque pareciera difícil, lo hay... Y es la leyenda del deporte en México, Enrique Garay, quien en cada Ritual NFL y año con año nos trae el mejor análisis y narración del emparrillado, por lo que para el partido más importante de TODA la temporada no será la excepción.

¿Sam Darnold? ¿Drake Maye? ¡Reguetón! Cada detalle de lo que pase dentro y fuera del Super Bowl estará muy bien vigilado por nuestro querido Enrique Garay, quien llevará junto a todo nuestro equipo lo mejor del día y sí... El icónico Show de Medio Tiempo de Bad Bunny, así que no lo dudes, la cita es este próximo domingo 08 de febrero en punto de las 5:00 pm a través de la señales de Azteca 7.